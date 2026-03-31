Später Knockout für den VfL Edewecht in Jever Bittere Schlussphase von red · Heute, 10:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Zimmer

Der VfL Edewecht dreht die Partie beim FSV Jever nach der Pause, kassiert in der Nachspielzeit aber noch eine bittere 2:3-Niederlage. Zahlreiche Ausfälle und weitere Verletzungen im Spiel erschweren den Auftritt zusätzlich.

Mit reichlich personellen Problemen reiste der VfL Edewecht zum Auswärtsspiel beim FSV Jever. Neben dem gesperrten Kapitän Kevin Rippen fehlten kurzfristig auch die verletzten Till Eiskamp, Joop Stolle und Benno Hillje. Auf dem Kunstrasen in Jever tat sich der Gast aus der Kreisliga Jade-Weser-Hunte vor allem in der ersten Halbzeit schwer, seinen gewohnten Rhythmus zu finden. Die Gastgeber traten couragiert auf, waren griffig in den Zweikämpfen und wirkten zunächst etwas wacher. So war die Führung des FSV Jever in der 18. Minute durch Wehrman folgerichtig. Edewecht fand kaum in den Spielfluss, den die Mannschaft sonst auszeichnet, und musste mit einem verdienten Rückstand in die Pause.

Edewecht kämpft sich zurück Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfL Edewecht zunehmend die Kontrolle und drängte den FSV weit in die eigene Hälfte. Große Torchancen blieben zunächst zwar Mangelware, doch immerhin kippte die Partie nun in ihrer Statik. Der Ausgleich fiel schließlich in der 71. Minute nach einer kurz ausgeführten Ecke: Ercan Fidansoy legte zentral auf Mats Riemer ab, der den Ball sehenswert aus 18 Metern zum 1:1 verwandelte. Plötzlich war wieder Leben im Spiel der Gäste. Nur zehn Minuten später steckte Kjell Lubek auf Ercan Fidansoy durch, der zur 2:1-Führung einschob. Zu diesem Zeitpunkt sprach vieles dafür, dass Edewecht ein Spiel, das zur Pause noch in weite Ferne gerückt schien, tatsächlich komplett drehen würde.