Später Knockout für den VfL Edewecht in Jever

Der VfL Edewecht dreht die Partie beim FSV Jever nach der Pause, kassiert in der Nachspielzeit aber noch eine bittere 2:3-Niederlage. Zahlreiche Ausfälle und weitere Verletzungen im Spiel erschweren den Auftritt zusätzlich.
Mit reichlich personellen Problemen reiste der VfL Edewecht zum Auswärtsspiel beim FSV Jever. Neben dem gesperrten Kapitän Kevin Rippen fehlten kurzfristig auch die verletzten Till Eiskamp, Joop Stolle und Benno Hillje. Auf dem Kunstrasen in Jever tat sich der Gast aus der Kreisliga Jade-Weser-Hunte vor allem in der ersten Halbzeit schwer, seinen gewohnten Rhythmus zu finden.
Die Gastgeber traten couragiert auf, waren griffig in den Zweikämpfen und wirkten zunächst etwas wacher. So war die Führung des FSV Jever in der 18. Minute durch Wehrman folgerichtig. Edewecht fand kaum in den Spielfluss, den die Mannschaft sonst auszeichnet, und musste mit einem verdienten Rückstand in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfL Edewecht zunehmend die Kontrolle und drängte den FSV weit in die eigene Hälfte. Große Torchancen blieben zunächst zwar Mangelware, doch immerhin kippte die Partie nun in ihrer Statik. Der Ausgleich fiel schließlich in der 71. Minute nach einer kurz ausgeführten Ecke: Ercan Fidansoy legte zentral auf Mats Riemer ab, der den Ball sehenswert aus 18 Metern zum 1:1 verwandelte.
Plötzlich war wieder Leben im Spiel der Gäste. Nur zehn Minuten später steckte Kjell Lubek auf Ercan Fidansoy durch, der zur 2:1-Führung einschob. Zu diesem Zeitpunkt sprach vieles dafür, dass Edewecht ein Spiel, das zur Pause noch in weite Ferne gerückt schien, tatsächlich komplett drehen würde.
Doch die Partie schlug noch einmal heftig um. In der 81. Minute hatte Ercan Fidansoy den möglichen Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Jeveraner Torwart. Im direkten Gegenzug schlugen die Hausherren zurück und kamen postwendend zum Ausgleich. Edewecht blieb weiter nach vorne orientiert, wollte den Dreier erzwingen, öffnete damit aber auch Räume.
In der 93. Minute folgte die endgültige Bestrafung: Nach dem nächsten Konter kassierte der VfL noch das 2:3 und musste eine schmerzhafte, letztlich unnötige Niederlage hinnehmen. Besonders bitter: Neben den Ausfällen vor dem Anpfiff waren während der Partie auch noch ständige Umstellungen nötig, weil Daniel Sommer, Patrick Block, Marvin van Aswege und später auch der eingewechselte Mats Riemer angeschlagen ausfielen.
Trotz der Enttäuschung verdiente sich das Aufbäumen der Gäste Anerkennung. Ebenso bemerkenswert war die Moral des FSV Jever, der in den Schlussminuten bereits angezählt wirkte und dennoch zurückkam. Unterstützung erhielt Edewecht zudem von den A-Junioren Tom, Mats, Neels, Kevin und Simon, die den personell gebeutelten Kader ergänzten.
FSV Jever – VfL Edewecht 3:2
FSV Jever: Christian Kröppel, Fabian Titze, Malte Wobbe, Torben Remmers, Yari Stasch, Tammo Janßen (46. Dominik Oeltermann), Jan-Niklas Urban (69. Florian Lortz), Phillip Wieker, Joris Klischan, Maximilian Wehrmann (54. Leon Maiwald), Sebastian Hahn - Trainer: Lars Poedtke - Spielertrainer: Gerrit Schökel
VfL Edewecht: Kai Schumacher, Kjell Lubek, Fabian Stolle, Marvin van Aswege (60. Kevin Bendig), Ercan Fidansoy, Daniel Sommer (46. Mats Riemer) (78. Eric Lorenz), Neels Erik Zur Brügge, Tom Eiskamp, Patrick Block (35. Simon Fischbeck), Luca Joris Melius, Check Traore - Trainer: Tobias Gutmann - Trainer: Kai Hülsmann
Schiedsrichter: Yannik Kirchhoff
Tore: 1:0 Maximilian Wehrmann (18.), 1:1 Mats Riemer (71.), 1:2 Ercan Fidansoy (81.), 2:2 Malte Wobbe (88.), 3:2 Malte Wobbe (90.+3)