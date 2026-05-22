Später Knockout: Briesen siegt in Königs Wusterhausen

Es begann in der 13. Minute, als Thomas Zupp den FV Blau-Weiß 90 Briesen mit 0:1 in Führung brachte. Die Gastgeber vom FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und hielten mit Kampfgeist dagegen. Die Bemühungen belohnte schließlich Tim Felix, dem in der 77. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1 gelang. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung in dieser umkämpften Schlussphase eingestellt hatten, folgte der entscheidende Rückschlag für die Heimelf. In der 90. Minute markierte Marvin Benno Lähne das Tor zum 1:2-Endstand für die Briesener.

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So., 24.05.2026, 11:30 Uhr SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. II SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee 11:30 PUSH Schöneiche II (Rang 6, 43 Punkte) empfängt den SV Grün-Weiß Union Bestensee (Rang 7, 42 Punkte) – zwei Mannschaften, die in der Tabelle nahezu auf Augenhöhe sind und sich um die beste Position in der oberen Tabellenhälfte streiten. Das Hinspiel im November endete 1:1, ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieses Duells unterstreicht. Wer hier gewinnt, setzt sich in der Tabelle ein Stück ab. Es ist eine Partie mit Charakter: Beide Klubs haben in dieser Saison bewiesen, dass sie mit den Besten der Liga mithalten können.

So., 24.05.2026, 11:30 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 1. FC Frankfurt (Oder) 1.FC Frankf. II 11:30 live PUSH Für den 1. FC Frankfurt II (Rang 2, 63 Punkte) ist diese Auswärtspartie bei FSV Union Fürstenwalde II (Rang 9, 37 Punkte) eine der wichtigsten der Saison. Frankfurt braucht jeden Punkt, um im Titelrennen zu bleiben. Fürstenwalde hat zuhause nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen – das macht diese Begegnung schwerer, als sie auf dem Papier aussieht. Das Hinspiel endete 2:2, ein Ergebnis, das zeigt: Fürstenwalde ist kein einfacher Gegner. Frankfurt braucht Entschlossenheit von der ersten Minute an.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 14:00 PUSH Schulzendorf (Rang 1, 64 Punkte) reist zum FSV Admira 2016 (Rang 14, 12 Punkte). Der Tabellenführer ist gefordert, Punkte zu holen und den Vorsprung auf Frankfurt zu halten oder auszubauen. Admira hat in dieser Saison kein einziges Spiel unentschieden beendet und steht tief in der Tabelle. Im Hinspiel gewann Schulzendorf mit 2:1. Auf dem Papier ist dies eine klare Sache für den Spitzenreiter – doch der Druck, in einem solchen Moment die Nerven zu behalten, ist nicht zu unterschätzen.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV MSV Zossen 07 MSV Zossen 14:00 PUSH Teltower FV 1913 (Rang 4, 47 Punkte) empfängt das abgeschlagene Schlusslicht MSV Zossen 07 (Rang 16, 9 Punkte). Teltow wird nach der jüngsten Niederlage gegen Guben Nord mit Nachdruck antreten, um sich im Rennen um die vorderen Plätze zu behaupten. Im Hinspiel setzte sich Teltow klar mit 4:1 durch. Zossen hat in 26 Spielen nur drei Siege geholt und ein Torverhältnis von 28:105 – die Gäste kommen ohne nennenswerte Aussichten auf Punkte nach Teltow.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren Großbeeren FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo 14:00 PUSH Großbeeren (Rang 12, 31 Punkte) empfängt den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (Rang 15, 11 Punkte). Für Großbeeren geht es darum, die eigene Position in der Tabelle zu festigen. Dynamo hingegen hat in dieser Saison bisher erst drei Siege eingefahren und sucht nach einem Erfolgserlebnis. Das Hinspiel gewann Dynamo knapp mit 2:1 – das zeigt, dass der Gast durchaus in der Lage ist, Punkte zu holen. Ein Heimsieg für Großbeeren wäre ein wichtiges Zeichen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz Breesener SV Guben Nord Guben Nord 15:00 PUSH Dahlewitz (Rang 10, 37 Punkte) empfängt Guben Nord (Rang 3, 49 Punkte) – ein Duell, das auf dem Papier klar zugunsten der Gäste aus Guben ausfällt. Guben Nord ist nach dem Sieg gegen Teltow auf Rang drei vorgerückt und will diesen Platz mit aller Kraft verteidigen. Im Hinspiel gewann Guben Nord deutlich mit 3:1. Dahlewitz spielt zuhause und wird alles daransetzen, die Gäste zu ärgern – aber Guben Nord dürfte als klarer Favorit in diese Partie gehen.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf 15:00 PUSH Wünsdorf (Rang 5, 43 Punkte) empfängt Markendorf (Rang 8, 38 Punkte). Wünsdorf hat sich nach zwei starken Siegen in der Tabelle gefestigt und wird den Heimvorteil nutzen wollen. Markendorf reist nach dem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Großbeeren mit breiter Brust an. Das Hinspiel gewann Markendorf deutlich mit 3:0 – eine Leistung, die Wünsdorf als Warnung dienen sollte. Es ist ein Duell der oberen Tabellenhälfte mit offenem Ausgang.

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