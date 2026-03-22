Später Knock-out: Bad Bentheim dreht 0:2-Rückstand in Werlte von René Diebel · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

Was für ein Kellerduell: Sparta Werlte führt zur Pause mit 2:0, gibt das Spiel innerhalb von 15 Minuten aus der Hand und kassiert in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 3:4. Bad Bentheim feiert damit den dritten Auswärtssieg in Serie. ➡️ Alle Video-Highlights ⬅️

Werlte startet stark - Bentheim kommt zurück Sparta Werlte erwischte einen Traumstart in die Partie: Bereits in der 2. Minute traf Vazir Sultanyan zur frühen Führung. In der 37. Minute legte Lukas Menke nach und stellte auf 2:0 – ein Ergebnis, mit dem die Gastgeber auch in die Halbzeit gingen.

Doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild komplett. Bad Bentheim kam mit deutlich mehr Körpersprache aus der Kabine und nutzte die Nachlässigkeiten der Werlter konsequent. Innerhalb weniger Minuten drehten Mathis Vennekate (47.), Henning Deters (53.) und Felix Roggmann (60.) die Partie zum 2:3. Elfmeter bringt Hoffnung - Kotte trifft spät

Sparta Werlte zeigte Moral und kam zurück ins Spiel. In der 67. Minute verwandelte Jannik Hoormann einen Strafstoß zum 3:3-Ausgleich. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Bad Bentheim erneut zu: In der Nachspielzeit traf Jonas Kotte per Kopfball zum 3:4-Endstand (90.+3) und sorgte für den späten Knock-out der Gastgeber. Heute, 15:00 Uhr SV Sparta Werlte Werlte SV Bad Bentheim Bad Bentheim 3 4 Abpfiff + Video Mit dem dritten Auswärtssieg in Folge setzt Bad Bentheim seine starke Serie im Jahr 2026 fort und klettert auf Tabellenplatz 11. Sparta Werlte hingegen verpasst wichtige Punkte im Abstiegskampf und bleibt auf Rang 14.