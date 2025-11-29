Später K.-o. für Weiche Flensburg - 0:1 gegen Kickers Emden

Ein zerfahrenes Spiel, viele Fouls, noch mehr Fehlpässe – und ein entscheidender Fehler: Kickers Emden gewinnt in Flensburg mit 1:0, obwohl Weiche in der Schlussphase zwei riesige Chancen vergibt.

Das Manfred-Werner-Stadion erlebte an diesem Abend ein kampfbetontes, hektisches Regionalligaspiel, in dem spielerische Akzente selten, Gelbe Karten dafür umso häufiger waren. Am Ende reichte den Gästen aus Emden ein einziger Fehler der Flensburger – während Weiche trotz großer Chancen in der Nachspielzeit ohne Punkte blieb.

Von Beginn an war die Partie geprägt von vielen Ballverlusten und unruhigen Abläufen. Beide Teams hatten große Schwierigkeiten, kontrollierte Angriffe aufzubauen, klare Torchancen waren die Ausnahme.

Erste Halbzeit: Wenig Spielfluss und ein dicker Fehlschuss

Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatte Emden:

Mika Eickhoff verzog in der 16. Minute völlig freistehend vor dem leeren Tor aus zwei Metern. Weiche kam über Ansätze ins Spiel, doch die Aktionen waren zu unpräzise – wie beim Rückpass von Iloka in der 35. Minute, der niemanden fand.

In der Nachspielzeit sah Marcel Cornils nach einem Foul die Gelbe Karte (45’+1). Nur eine Minute später ging es mit 0:0 in die Pause.

Zweite Hälfte: Emden geduldig – Flensburg hektisch

Flensburg mühte sich trotz vieler Wechsel und zunehmend hektischer Phasen, fand aber weiterhin kaum Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Emden blieb ebenfalls fehleranfällig, bekam aber nach der Stunde mehr Kontrolle über das Geschehen.

In der 78. Minute nutzten die Gäste dann die große Gelegenheit:

Ein missratener Pass von Keeper Bock landete direkt bei Tobias Steffen. Der leitete sofort weiter, Tido Steffens legte quer – und Mika Eickhoff drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Linie.

Drama in der Nachspielzeit: Weiche vergibt zwei Großchancen

Weiche warf in der Schlussphase alles nach vorne – und zweimal lag der Ausgleich in der Luft:

90’+6:

Nach einem langen Ball legt Ntika perfekt für Faleu ab. Aus kurzer Distanz kommt dieser zum Abschluss, doch ein Emdener klärt im Gewühl zur Ecke.

90’+7:

Die folgende Ecke wird brandgefährlich. Der Ball fällt am Fünfmeterraum runter. Mehrere Flensburger versuchen den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken was aber nicht gelang – Djokovic rettet mit starkem Reflex auf der Linie.

Danach war Schluss. Emden brachte das 0:1 über die Zeit.

Fazit

Weiche Flensburg kämpfte zwar, agierte jedoch über weite Strecken unpräzise und ideenlos. Die späten Großchancen zeigten, dass mehr möglich gewesen wäre – doch fehlende Konsequenz und ein starker Djokovic verhinderten den Ausgleich.

Emden profitierte von einem schweren Fehler, blieb ansonsten solide und abgeklärt.

Endstand: 0:1

Torschütze: Mika Eickhoff (78.)

Alle Gelben Karten der Partie

Weiche Flensburg 08

Kevin Ntika Bondombe – Foulspiel

Marcel Cornils – Foulspiel

Erjanik Khachaturi Ghubasaryan – Foulspiel

Marshall Faleu – Foulspiel

Obinna Iloka – Meckern

Raul Celotto – Foulspiel

Theo Behrmann – Foulspiel

Kickers Emden

Kai-Sotirios Kaissis – Foulspiel

Michael Chukwuemeka Igwe – Foulspiel

Peer Mahncke – Foulspiel

Ein glücklicher Auswärtssieg für die Kickers aus Emden.