Beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg durfte gejubelt werden. In Mauerstetten gelangen zwei späte Treffer zum 3:2-Sieg. – Foto: Daniel Melzer

Später Jubel: TSV Seeg dreht Partie in Mauerstetten Kreisligist macht in drei Minuten aus dem 1:2 ein 3:2 +++ Auch Kotterns Zweite und Oberstdorf siegen +++ Türksport Kempten kommt unter die Räder

In der Allgäuer Kreisliga Süd setzt sich das Spitzen-Trio Schritt für Schritt von der Konkurrenz ab. Während der TSV Kottern II und der FC Oberstdorf ungefährdete Siege feierten, musste der punktgleiche TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg alles in die Waagschale werfen, um sich beim SV Mauerstetten durchzusetzen.



Was für ein Schlussspurt. Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte sich dank zweier Treffer in der Schlussphase noch mit 3:2 beim SV Mauerstetten durch. Dabei lief zunächst alles nach Plan. Phillip Rück brachte den TSV in der 19. Minute in Führung, bevor Tobias Junginger in der 26. Minute ausglich. Leon Scheske sorgte in der 68. Minute sogar für die 2:1-Führung der Mauerstetter. Der Vorsprung hielt bis zur 86. Minute, dann glich Rück aus. Doch damit gaben sich die Seeger nicht zufrieden, Christoph Pracht erzielte in der 89. Minute sogar den Siegtreffer.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 100



Im Verfolgerduell setzte sich der FC Füssen mit 2:1 gegen den BSK Olympia Neugablonz durch. In der 25. Minute brachte Michael Knarr Füssen mit einem Kopfballtor nach Flanke von Oliver Schmidt in Führung. Knarr war es auch, der in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte. Diesmal stammte die Vorarbeit von Leon Firus. Trotzdem wurde es nochmal spannend, weil Benjamin Maier in der 72. Minute für den Anschluss des BSK sorgte. In der Nachspielzeit sah den FCF-Keeper Patrick Rösch die gelb-rote Karte, doch Füssen brachte den Vorsprung trotzdem über die Zeit.Schiedsrichter: Roman Lars Frost (Obermeitingen) - Zuschauer: 100



Im Oybele-Stadion gab es ein einseitiges Duell, das der FC Oberstdorf mit 5:2 gegen den FC Blonhofen gewann. Der Bezirksliga-Absteiger dominierten das Spiel von Beginn an. Simon Böck legte in der 27. und 29. Minute zwei Kopfballtore vor. Benedikt Eder erhöhte auf 3:0 (33.) und traf erneut vor der Halbzeit (45.). Felix Schulla besorgte das 5:0 (50.) und machte damit alles klar. Blonhofen kam durch Simon Ammersinn (75., Elfmeter) und Valentin Bauer (81.) zwar auf 5:2 heran, letztich war dies allerdings nur Ergebniskosmetik.Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 120



Einen Blitzstart legte der TSV Obergünzburg hin und legte damit die Bais für den 4:0-Erfolg gegen den SC Untrasried. In der 7. Minute verwandelte Dominik Heinold einen Elfmeter, nachdem Benjamin Dorn im Sechzehner gefoult worden war. Nur vier Minuten später erhöhte Tom Hummel auf 2:0, als er nach einem klugen Zuspiel von Andreas Hanslick im Strafraum eiskalt zuschlug. In der 16. Minute war Fabian Beck zur Stelle und verwertete einen Abpraller zum 3:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Beck auf 4:0, diesmal nach einer Ecke.Schiedsrichter: Robert Wexenberger (Landsberg) - Zuschauer: 100



Eine unliebsame Überraschung erlebte die SG Betzigau/Wildpoldsried mit dem 1:2 gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen. In der 11. Minute brachte Lukas Freidl Oberstaufen nach Vorarbeit von Timo Walser in Führung. Nach der Pause glich Lukas Liebmann in der 60. Minute für die Heimelf aus. Doch Freidl sorgte in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer, vorbereitet von Raphael Eyenbach, für das alles entscheidende 1:2.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 70



Der VfB Durach II zeigte sich in Torlaune und fertigte den FC Türksport Kempten mit 8:1. Tobias Seger eröffnete in der 9. Minute das Schützenfest, Jannis Pfäffle (23.) und Maximilian Moll (26.) bauten den Vorsprung aus. Als Seger (31.) und Lukas Holderied (47.) das Ergebnis auf 5:0 schraubten, deutete sich das Türksport-Debakel deutlich an. Nach dem dritten Treffer von Seger (56.) und dem 7:0 von Timo Hössl (60.) war auch Türksport mal am Zug. Nikola Cvetic konnte verkürzen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas Hoschka per Elfmeter in der Schlussminute.Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 50



Der SSV Wertach konnte den Spitzenreiter TSV Kottern II nicht ärgern und musste sich mit 0:4 beuten. Kottern dominierten das Spiel von Beginn an. In der 15. Minute erzielte Sven Kopp das 0:1, Giuseppe Savoca erhöte in der 25. Minute. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Güner Atakan einen Elfmeter zum 0:3. Leon Siegfanz setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt mit dem 0:4.Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 80