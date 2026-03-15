Später Jubel in Schönow: Knappes 1:0 vor 505 Zuschauern Landesliga Nord: Alle Partien des 18. Spieltags im Überblick von LS · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Zeller

Mit dem heutigen Duell fand der 18. Spieltag der Landesliga Nord seinen emotionalen Abschluss. In einer Begegnung, die bis in die Schlussphase hinein von der Ungewissheit lebte, standen sich zwei Teams gegenüber, deren Tabellensituationen kaum gegensätzlicher hätten sein können.

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Vor 240 Zuschauern entwickelte sich zwischen der SG Bornim und dem SV Falkensee-Finkenkrug eine spannungsgeladene Partie. Die Gäste aus Falkensee erwischten den besseren Start und gingen in der 34. Minute durch Adrian Ostach mit 0:1 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel, in der 52. Minute, erhöhte Benedikt Bundschuh auf 0:2.

Bornim gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte in der 66. Minute durch Multazem Munajjed auf 1:2. In der 77. Minute stellte Linus Eick mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Die Gastgeber kämpften bis zum Schluss, doch mehr als der Anschlusstreffer zum 2:3 durch einen von Bastian Moryson in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) verwandelten Foulelfmeter sprang nicht mehr heraus. ---

Der FSV Bernau konnte seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel durch einen Heimsieg gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 untermauern. Das Spiel wurde durch einen Doppelschlag unmittelbar vor dem Pausenpfiff entschieden. In der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) brachte Kevin Stephan die Hausherren mit 1:0 in Front. Nur eine Minute später, in der 45.+2 Minute, erhöhte René Pütt auf 2:0. In der zweiten Halbzeit verwaltete Bernau den Vorsprung und sicherte sich die drei Punkte. ----

In einer über weite Strecken hart umkämpften Begegnung setzte sich die SG Einheit Zepernick 1925 letztlich deutlich gegen den SV 1920 Zehdenick durch. Die Gäste gingen in der 32. Minute durch Lesley Park mit 0:1 in Führung. Zehdenick bewies jedoch Moral und kam in der 66. Minute durch den Ausgleichstreffer von Marcin Krystek zum 1:1 zurück ins Spiel. Die Entscheidung fiel erst in einer turbulenten Schlussphase, in der die Zepernicker ihre individuelle Klasse ausspielten. Paul Maurer erzielte in der 84. Minute das 1:2, bevor Yulian Andres Cordoba Moreno in der 89. Minute auf 1:3 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Ex-Profi Daniel Frahn in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) mit dem Treffer zum 1:4-Endstand. ---

Vor 80 Zuschauern demonstrierte der Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam seine spielerische Überlegenheit, auch wenn die Gastgeber vom SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse den besseren Start erwischten. Tarik Wenzel brachte die Hausherren bereits in der 6. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Potsdamer ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Pascal Borowski erzielte in der 19. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nur zwei Minuten später, in der 21. Minute, drehte Tom Nattermann die Partie mit dem Treffer zum 1:2. Noch vor der Pause erhöhte Dennis Rothenstein in der 34. Minute auf 1:3. In der 78. Minute markierte Lennard Lämmerhirt das 1:4, bevor erneut Pascal Borowski in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) den Endstand zum 1:5 herstellte. ---

Vor 62 Zuschauern gelang Fortuna Babelsberg ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld gegen den FC Schwedt 02. Der Gastgeber startete fokussiert und ging in der 15. Minute durch Armand Ligouis mit 1:0 in Führung. Die Schwedter wehrten sich jedoch und kamen in der 37. Minute durch Szymon Wierzchowski zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel bewies Babelsberg die größere Entschlossenheit. Ben Vetter erzielte in der 61. Minute das 2:1 und brachte sein Team damit wieder auf die Siegerstraße. Wenig später, in der 67. Minute, sorgte John Lukas Schmidt mit dem Treffer zum 3:1 für klare Verhältnisse. ---

In einer intensiv geführten Begegnung vor 59 Zuschauern sicherte sich der BSC Fortuna Glienicke wichtige Punkte gegen den FC 98 Hennigsdorf. Die Gäste aus Hennigsdorf gingen kurz vor der Pause in der 40. Minute durch Tobias Kühne mit 0:1 in Führung. Doch Glienicke kam mit viel Elan aus der Kabine und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten. Sebastian Pfingst erzielte in der 51. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, brachte Justin Hippe die Fortuna mit 2:1 in Front. Die endgültige Entscheidung fiel in der 62. Minute, als Lucas Groth zum 3:1-Endstand traf. --- Gestern, 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde SV Eintracht Alt Ruppin SV Alt Rupp. 7 2 Abpfiff Ein torreiches Spektakel bekamen die 64 Zuschauer beim FV Preussen Eberswalde zu sehen, der den SV Eintracht Alt Ruppin empfing. Die Gäste erwiesen sich zunächst als hartnäckiger Gegner und gingen in der 10. Minute durch Alex Wolff mit 0:1 in Führung. Patrice Donald Epale Otto glich in der 26. Minute zum 1:1 aus, doch erneut war es Alex Wolff, der in der 43. Minute zum 1:2 für die Eintracht traf. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen jedoch alle Dämme. Artur Moge besorgte in der 56. Minute den Ausgleich zum 2:2, bevor Diego Lima De Mello die Preussen in der 74. Minute per Foulelfmeter erstmals mit 3:2 in Führung brachte. In der Schlussphase spielten sich die Hausherren in einen Rausch: Patrice Donald Epale Otto erhöhte in der 85. Minute auf 4:2, Marten Schulz legte in der 87. Minute das 5:2 nach. In der 90. Minute traf Magomed Makhadaev zum 6:2, und in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) markierte Patrice Donald Epale Otto per Foulelfmeter den 7:2-Endstand. In einer hitzigen Schlussphase sah Nikos Wolf in der 95. Minute noch die Rote Karte. ---