Später Jubel in Köngen: Deniz Demir entscheidet das Nachholspiel

In einer packenden Partie setzte sich der TSV Köngen knapp gegen den Aufsteiger 1. FC Heiningen durch. Die Dramatik gipfelte in der letzten Minute des Spiels. Nachdem Deniz Demir zuvor schon einige Male knapp gescheitert war, belohnte er die Bemühungen der Hausherren in der 90. Minute: Nach einer Ecke von Robin Hiller köpfte Deniz Demir den Ball am zweiten Pfosten per Aufsetzer in die Maschen und erzielte das Tor zum 1:0-Endstand.

Durch diesen späten Erfolg verbessert sich der TSV Köngen in der Tabelle und klettert mit sechs Punkten auf den vierten Platz. Damit liegt der Verein dicht hinter dem Spitzentrio, das vom VfL Sindelfingen, dem Verbandsliga-Absteiger FC Esslingen und dem GSV Maichingen mit jeweils sieben Zählern angeführt wird. Punktgleich mit Köngen rangiert der SC Geislingen auf Platz fünf.