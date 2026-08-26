Später Jubel in Köngen: Deniz Demir entscheidet das Nachholspiel

In der Landesliga, Staffel 2, stand das heutige Nachholspiel auf dem Programm, das für emotionale Momente und eine späte Entscheidung auf dem Platz sorgte. In einer bis zum Schluss umkämpften Begegnung sicherten sich die Gastgeber in den letzten Minuten wertvolle Punkte im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze.
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In einer packenden Partie setzte sich der TSV Köngen knapp gegen den Aufsteiger 1. FC Heiningen durch. Die Dramatik gipfelte in der letzten Minute des Spiels. Nachdem Deniz Demir zuvor schon einige Male knapp gescheitert war, belohnte er die Bemühungen der Hausherren in der 90. Minute: Nach einer Ecke von Robin Hiller köpfte Deniz Demir den Ball am zweiten Pfosten per Aufsetzer in die Maschen und erzielte das Tor zum 1:0-Endstand.
Durch diesen späten Erfolg verbessert sich der TSV Köngen in der Tabelle und klettert mit sechs Punkten auf den vierten Platz. Damit liegt der Verein dicht hinter dem Spitzentrio, das vom VfL Sindelfingen, dem Verbandsliga-Absteiger FC Esslingen und dem GSV Maichingen mit jeweils sieben Zählern angeführt wird. Punktgleich mit Köngen rangiert der SC Geislingen auf Platz fünf.
Im Mittelfeld folgen der TV Echterdingen, der TSV Bad Boll, der TSGV Waldstetten, der TSV Bernhausen und der Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II mit jeweils vier Punkten. Der Aufsteiger ASV Botnang sowie der Absteiger TSV Weilimdorf halten bei drei Zählern, während der SV Böblingen und der SV Waldhausen jeweils zwei Punkte aufweisen. Dahinter rangieren der 1. FC Eislingen und die FV Spfr Neuhausen mit je einem Punkt. Der 1. FC Heiningen bleibt nach der erneuten Niederlage ohne Punkte auf dem 17. und letzten Tabellenplatz.
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