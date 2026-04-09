Später Jubel in Glauchau: Aufsteiger bezwingt Favorit VFC Plauen

In der NOFV-Oberliga Süd stand heute ein richtungsweisendes Nachholspiel auf dem Programm, das bis in die Schlussminuten von einer enormen Spannung geprägt war. Während die Gäste um den Anschluss an das Spitzentrio kämpften, suchte der Aufsteiger nach einem emotionalen Erfolgserlebnis vor heimischer Kulisse, um sich im Mittelfeld der Tabelle weiter zu festigen.
---
Auf dem Rasen entwickelte sich zwischen dem FC Grimma und dem FSV Budissa Bautzen eine packende Begegnung, die von ständigen Wendungen geprägt war. Den Auftakt in diesem torreichen Spiel markierte das 0:1 durch Oscar Haustein in der 17. Minute. Nach einer langen Phase ohne weiteren Torerfolg erhöhte Theo Schäller in der 66. Minute auf 0:2 für die Gäste.
Die Hausherren zeigten jedoch Moral und meldeten sich durch den Treffer von Alexander Vogel in der 73. Minute zum 1:2 zurück. Die Freude währte nur kurz, denn Karl-Ludwig Zech stellte bereits in der 76. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. In einer leidenschaftlichen Schlussphase keimte bei Grimma noch einmal Hoffnung auf, als Tommy Kind in der 84. Minute auf 2:3 verkürzte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte jedoch erneut Karl-Ludwig Zech, der in der 87. Minute mit dem Tor zum 2:4-Endstand alle Zweifel am Auswärtssieg beseitigte.
---
Vor 248 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem VFC Plauen eine Begegnung, in der die Leidenschaft spürbar war. Die Hausherren stemmten sich mit aller Macht gegen den favorisierten Regionalliga-Absteiger aus dem Vogtland, der mit einem Erfolg den Druck auf die obersten Tabellenregionen hätte massiv erhöhen können.
Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften in einer intensiv geführten Partie, in der um jeden Meter Boden gekämpft wurde. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug die Stunde der Gastgeber: In der 88. Minute erzielte Philipp Sovago den vielumjubelten Treffer zum 1:0-Endstand.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________