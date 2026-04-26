Später Jubel in Bautzen und Plauener Triumph im Verfolgerduell

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In der NOFV-Oberliga Süd markierte der heutige Abschluss des 26. Spieltags ein Wochenende der extremen Emotionen. Während an der Tabellenspitze Träume in den letzten Minuten zerplatzten, feierten Kellerkinder lebenswichtige Befreiungsschläge. Es war ein Spieltag der späten Entscheidungen und harten Platzverweise, der die Statik der Tabelle im Aufstiegsrennen wie auch im Abstiegskampf massiv beeinflusste.

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Für VfB Auerbach 1906 ist dieses 1:1 ein Ergebnis, das eher bremst als trägt. Nach dem starken 4:2 im Nachholspiel beim VfL Halle 1896 wollte die Mannschaft den nächsten Schlag setzen, musste sich gegen VfB 1921 Krieschow aber mit einem Punkt begnügen. Die Gäste bestätigten damit ihren Aufwärtstrend und nahmen einem direkten Konkurrenten wichtigen Boden.

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Der RSV Eintracht 1949 hat seine Antwort im Titelkampf geliefert. Der Tabellenführer gewann 2:1 gegen den SG Union Sandersdorf und steht nun bei 61 Punkten. Gerade nach dem torlosen Nachholspiel bei Halberstadt war dieser Sieg von Bedeutung, weil er die starke Position an der Spitze weiter festigt. Auch die Rote Karte gegen Sandersdorf in der 36. Minute verlieh der Partie früh eine klare Richtung. Trotzdem wurde es in der Schlussphase noch einmal eng, weil Sandersdorf direkt nach dem zweiten Gegentor noch verkürzte. Doch der RSV Eintracht 1949 brachte den Vorsprung ins Ziel und setzt die Konkurrenz massiv unter Druck.

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Vor 371 Zuschauern entwickelte sich ein wahrer Nervenkrieg im Kampf um den Klassenerhalt. Der 1. FC Lok Stendal bewies gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt den längeren Atem. Die Torfolge eröffnete Philip Witte in der 56. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der Schlussphase sorgte Rosario Schulze in der 79. Minute per Handelfmeter mit dem 2:0 für die Entscheidung. Die ohnehin hitzige Atmosphäre gipfelte in der 81. Minute, als der Heiligenstädter Artur Voilenko die Rote Karte sah. ---

Eine bittere Heimniederlage musste der Bischofswerdaer FV 08 gegen den VfB Empor Glauchau hinnehmen. Der Aufsteiger aus Glauchau erwischte einen Blitzstart, als Richard Rühling bereits in der 3. Minute zum 0:1 traf. Bischofswerda kämpfte sich leidenschaftlich zurück und kam in der 71. Minute durch Luis Bürger zum 1:1-Ausgleich. Doch die Schlussminuten gehörten den Gästen: Marius Bernhardt brachte Glauchau in der 89. Minute mit 1:2 in Führung und besiegelte in der 90.+7 Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:3 den Endstand. ---

Was für ein dramatischer Nachmittag in Bautzen! Der Tabellenzweite SC Freital schien lange Zeit auf Kurs, nachdem Louis Menz bereits in der 10. Minute die 0:1-Führung erzielt hatte. Doch der FSV Budissa Bautzen blies in den letzten Minuten zur einer unglaublichen Aufholjagd. Jannik Käppler glich in der 86. Minute zum 1:1 aus und drehte die Partie in der 89. Minute mit seinem zweiten Tor zum 2:1 komplett. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Moritz Noack in der 90.+4 Minute mit dem 3:1. Ein schwerer Schlag für Freital im Titelrennen. ---

Ein wahres Elfmeter-Festival erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem VfL Halle 1896 und dem FC Einheit Rudolstadt. Jegor Jagupov brachte Halle bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Maximilian Schlegel in der 45.+6 Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Halle wieder die Kontrolle: Jegor Jagupov erzielte in der 53. Minute per Foulelfmeter das 2:1. In der Schlussphase wurde es turbulent: Joel Marks erhöhte in der 78. Minute ebenfalls per Foulelfmeter auf 3:1, bevor Sven Rupprecht aufseiten der Gäste in der 79. Minute Rot sah. Den Schlusspunkt setzte Ludwig Bölke in der 85. Minute per Handelfmeter zum 4:1. ---

Im Duell vor 327 Zuschauern unterstrich der VFC Plauen seine Ambitionen. Gegen den VfB Germania Halberstadt agierten die Gäste abgeklärt. Matheus de Moura Beal markierte in der 32. Minute die 0:1-Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Tyron Profis in der 69. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die Entscheidung. ---

Vor 106 Zuschauern sicherte sich der FC Grimma drei extrem wichtige Punkte gegen den FC Einheit Wernigerode. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachte Kevin Werner die Hausherren in der 55. Minute mit 1:0 in Front. Die Gäste aus dem Harz schlugen jedoch zurück, als Moritz Singbeil in der 68. Minute zum 1:1 ausglich. Die Entscheidung in dieser emotionalen Partie fiel in der 75. Minute: Alexander Vogel behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand für Grimma.