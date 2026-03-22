Später Jubel im Bachtal, Nackenschlag für Holzheim von Benjamin Grimm · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser

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Es war ein zweiter Gegner, den beide Mannschaften an diesem Nachmittag auf dem höchstgelegenen Sportgelände im Landkreis Dillingen hatten. Schlechte Platzverhältnisse machten es beiden Mannschaften über 90 Minuten sehr schwer und die Partie zu einer zähen Kost.

Es waren zehn Minuten gespielt, als der Donauwörther Schiedsrichter Ali Uzun nach einem Abwehrversuch im Holzheimer Strafraum auf Handelfmeter für die Gastgeber entschied, den Tim Liebert souverän zur Heimführung verwandelte. Holzheim ließ sich jedoch nur kurz schocken und kam nur zehn Minuten später zum Ausgleich, als der gefällige Timo Czernoch Lukas Seiring bediente, welcher im eins gegen eins gegen Bachtals Schlussmann Reichhardt flach zum 1:1 einschob (20.Minute).