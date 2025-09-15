Später Joker-Treffer sichert Weyhe den Auswärtssieg

Der SV Weyhe hat auch sein Auswärtsspiel beim TSV Limmer II gewonnen. In einer intensiven Begegnung fiel der entscheidende Treffer erst kurz vor Schluss – ein Joker-Tor sicherte den Gästen den 2:1-Sieg.
Der Start des SV Weyhe in die Landesliga könnte kaum besser verlaufen. Auch das dritte Saisonspiel entschied der Aufsteiger für sich, diesmal mit 2:1 beim TSV Limmer II. Damit bleibt das Team von Trainer Max Hurdalek verlustpunktfrei und belegt hinter Eintracht Hannover den zweiten Tabellenplatz.
„Wir sind Aufsteiger und kennen die Gegner alle noch nicht. Von daher gehen wir da immer sehr respektvoll ran“, sagte Hurdalek nach Abpfiff. Sein Team erwischte zunächst einen guten Start und ging früh in Führung, kassierte aber kurz darauf den Ausgleich. „Es war eine sehr intensive Partie, wo wir schnell ein Tor machen, auch schnell ein Gegentor kriegen. Da war die erste Hälfte, glaube ich, relativ ausgeglichen.“
Nach der Pause übernahm Weyhe mehr und mehr die Kontrolle. „In der zweiten Hälfte haben wir dann versucht, das 2:1 zu machen. Da hatten wir, glaube ich, auch deutlich mehr Spielanteile. Der Ball wollte nur nicht so ganz rein“, so der Trainer. Erst in der Schlussphase gelang der ersehnte Treffer: „Am Ende, drei Minuten vor Schluss, haben wir es dann doch noch hingekriegt – auch ein Joker-Tor. Die Kollegen kamen, glaube ich, erst in der 75. rein. Wir waren da mega happy, weil wir jetzt auch einen guten Start hingelegt haben in die Liga.“
Hurdalek betonte, dass auch die Gastgeber ihre Momente hatten: „Limmer hat sich sehr gut gewehrt. Die hätten für ihren Kampf auch gerne einen Punkt verdient gehabt. Aber ich denke, wir haben dadurch, dass wir sehr spielbestimmt waren, letztendlich den Sieg dann auch verdient gehabt.“
Der 2:1-Erfolg war für Weyhe zugleich ein hart erkämpfter. „Es war ein sehr intensives Spiel, aber fair – ein sehr hartes Stück Arbeit“, resümierte Hurdalek. Mit nun neun Punkten aus drei Spielen setzt der Aufsteiger seinen Traumstart fort, während Limmer die erste Saisonniederlage hinnehmen musste.