– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Später Joker-Treffer sichert Weyhe den Auswärtssieg Der Aufsteiger setzt seine Erfolgsserie fort und feiert den dritten Sieg im dritten Spiel.rn Verlinkte Inhalte Fr.-LL Hannover TSV Limmer II SV Weyhe Max Hurdalek

Der SV Weyhe hat auch sein Auswärtsspiel beim TSV Limmer II gewonnen. In einer intensiven Begegnung fiel der entscheidende Treffer erst kurz vor Schluss – ein Joker-Tor sicherte den Gästen den 2:1-Sieg.

Der Start des SV Weyhe in die Landesliga könnte kaum besser verlaufen. Auch das dritte Saisonspiel entschied der Aufsteiger für sich, diesmal mit 2:1 beim TSV Limmer II. Damit bleibt das Team von Trainer Max Hurdalek verlustpunktfrei und belegt hinter Eintracht Hannover den zweiten Tabellenplatz. „Wir sind Aufsteiger und kennen die Gegner alle noch nicht. Von daher gehen wir da immer sehr respektvoll ran“, sagte Hurdalek nach Abpfiff. Sein Team erwischte zunächst einen guten Start und ging früh in Führung, kassierte aber kurz darauf den Ausgleich. „Es war eine sehr intensive Partie, wo wir schnell ein Tor machen, auch schnell ein Gegentor kriegen. Da war die erste Hälfte, glaube ich, relativ ausgeglichen.“

Nach der Pause übernahm Weyhe mehr und mehr die Kontrolle. „In der zweiten Hälfte haben wir dann versucht, das 2:1 zu machen. Da hatten wir, glaube ich, auch deutlich mehr Spielanteile. Der Ball wollte nur nicht so ganz rein", so der Trainer. Erst in der Schlussphase gelang der ersehnte Treffer: „Am Ende, drei Minuten vor Schluss, haben wir es dann doch noch hingekriegt – auch ein Joker-Tor. Die Kollegen kamen, glaube ich, erst in der 75. rein. Wir waren da mega happy, weil wir jetzt auch einen guten Start hingelegt haben in die Liga."