Später Jauk-Treffer rettet Lägerdorf einen Punkt

– Foto: Nicole Seidl

Der Befreiungsschlag ist beiden Mannschaften verwehrt geblieben. Der SV Kickers Hennstedt und der TSV Lägerdorf II trennten sich am fünften Spieltag der Kreisliga Westküste Mitte mit 2:2. Für beide war es erst der zweite Punkt der Saison – und gerade bei den Gästen überwog anschließend trotz des späten Ausgleichs die Enttäuschung.

Dietrich sah seine Elf von Beginn an gut im Spiel. Hennstedt habe dem Gegner die eigene Spielweise aufgezwungen und sich die Führung verdient. Tombrock bewertete die Partie insgesamt ausgeglichener. Auf dem schwierigen Untergrund hätten sich beide Mannschaften häufig für lange Bälle entschieden, klare spielerische Kombinationen seien dadurch seltener geworden.

Hennstedt kam nach dem deutlichen 0:5 beim TuS Nortorf II mit einer Reaktion aus der Kabine. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Dietrich erwischte den besseren Start und ging bereits in der 17. Minute durch Adrian Soth mit 1:0 in Führung.

Für Lägerdorf war es erneut eine Partie, in der vieles nicht leicht von der Hand ging. Schon nach dem vorherigen 1:3 gegen die SG Blau-Rot Holstein hatte Tombrock darauf verwiesen, dass seine Mannschaft dringend Erfolgserlebnisse brauche. Auch in Hennstedt musste der TSV zunächst einem Rückstand hinterherlaufen.

Kurz vor der Pause gelang jedoch die Antwort. Jauk traf in der 43. Minute zum 1:1 und stellte damit den Gleichstand zur Halbzeit her.

Penski bringt Hennstedt auf die Siegerstraße – Jauk antwortet spät

Nach dem Seitenwechsel blieb das Duell umkämpft. Tombrock sah Chancen auf beiden Seiten und bewertete sowohl Anzahl als auch Qualität der Möglichkeiten als weitgehend ausgeglichen. Dietrich wiederum hatte bei seiner Mannschaft die größeren Spielanteile ausgemacht.

Einen Rückschlag musste Hennstedt durch die verletzungsbedingte Auswechslung seines Kapitäns verkraften. Dietrich unterstrich anschließend dessen Bedeutung insbesondere auf der Sechserposition und hofft, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Verletzung handelt.

Sportlich schien sich der Nachmittag für die Gastgeber trotzdem noch zum Guten zu wenden. Der zur Pause eingewechselte Dennis Penski traf in der 77. Minute zum 2:1. Hennstedt war damit seinem ersten Saisonsieg ganz nahe.

Doch Lägerdorf gab nicht auf. Und erneut war Jauk zur Stelle. In der 90. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer und rettete den Gästen das 2:2. Die von Dietrich geschilderte Szene ereignete sich damit ganz spät in der Schlussphase; offiziell ist der Ausgleich in der 90. Minute vermerkt.

Für Hennstedt war das besonders bitter. „Dass wir dann noch den Ausgleich zum 2:2 bekommen, ist natürlich ärgerlich“, räumte Dietrich ein. Mit der Gesamtleistung zeigte er sich dennoch zufrieden. Seine Mannschaft habe geschlossen gearbeitet und könne auf diesem Auftritt aufbauen.

Auf Lägerdorfer Seite war die Stimmung trotz des geretteten Punktes kaum besser. Tombrock bezeichnete das 2:2 zwar als leistungsgerecht, machte aber keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. „Wir kommen einfach nicht in die Spur“, bilanzierte der Trainer. Zwei Punkte aus fünf Begegnungen seien deutlich weniger, als sich seine Mannschaft vorgestellt habe.

Dabei hatte Tombrock gerade für diese Partie auf mehr gehofft. Lägerdorf konnte nach seiner Einschätzung eine gute Mannschaft aufstellen, wusste aber schon vorher um die Schwierigkeit der Aufgabe. Am Ende müsse man zwar froh sein, noch den Ausgleich erzielt zu haben, dennoch habe sich das Remis für ihn und die Mannschaft „wie eine Niederlage“ angefühlt.

Die Tabelle verdeutlicht, warum beide Seiten mit dem Ergebnis nur bedingt glücklich sein können. Lägerdorf steht mit zwei Punkten aus fünf Spielen und 7:13 Toren auf Rang 13. Aufsteiger Hennstedt hat ebenfalls zwei Zähler, allerdings erst vier Partien absolviert, und belegt mit 6:16 Treffern Platz 15.

Für Tombrock bleibt deshalb nur die Arbeit auf dem Trainingsplatz. „Weiter arbeiten, hart trainieren, gut trainieren und irgendwann dann mal ein Erfolgserlebnis holen“, gibt er die Richtung vor. In Hennstedt war seine Mannschaft diesem Erfolg nicht entscheidend näher gekommen – hatte aber zumindest verhindert, mit leeren Händen nach Hause zu fahren.

SV Kickers Hennstedt – TSV Lägerdorf II 2:2

SV Kickers Hennstedt: Kjell Ivers, Levin Schemmel, Nicholas Peters, Christian Kuckluck, Ruben Soth (46. Dennis Penski), Nicolas Knopik (54. Matti Xander Ernst) (65. Timo Breiholz), Kevin Ladendorf, Sebastian Köster, Adrian Soth, Thore Breiholz, Jokke Mats Kullick - Trainer: Benjamin Dietrich

TSV Lägerdorf II: Marvin Koch, Alex Bojdol, Calvin Jason Wilms, Maximilian Merkel, Phil Laurin Bollhardt (72. Husseini Said Mortaza), Marvin Iwan, Jannes Kniza, Andrej Jauk (62. Ricky Wohlrab), Christopher Schubert (72. Jonas Scholz), Sebastian Scholz, Edwart Jauk - Trainer: Alexander Tombrock

Schiedsrichter: Mirko Kurras - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Adrian Soth (17.), 1:1 Edwart Jauk (43.), 2:1 Dennis Penski (77.), 2:2 Edwart Jauk (90.)