Später Heimsieg nach Rückstand

Bei bestem früh-herbstlichem Wetter empfing der TSV Rohr II die Gäste der SGM ABV/TSV II bei sich in der heimischen Dürrlewang-Arena. Der Zweite gegen den Zwölften, so sah die Tabelle vor der Partie aus, auf dem Papier also eine vermeintlich klare Sache. Doch die Gastgeber haben auch zwei Spiele weniger auf dem Konto, schwer auszurechnen also das Kräfteverhältnis. Die im Laufe des Spiels ankommenden zahlreichen Zuschauer hatten den in dieser Saison früher angelegten Anpfiff wohl noch etwas verschlafen, und auch auf dem Platz stand in den ersten Minuten noch viel Abtasten der beiden Mannschaften an. Während die Gäste defensiv tief standen, und offensiv mit langen Bällen ihr Glück suchten, hatte der TSV Rohr deutliche Probleme im Spielaufbau, viele Fehlpässe und Ballverluste prägten das Bild der ersten Hälfte. Wenn Rohr sich mal über die Flügel durchkombinieren konnte, kamen die darauffolgenden Flanken zu ungenau, im Gegenzug kamen die Gäste mit vereinzelten Kontern ins letzte Drittel, doch Schlussmann H. Dieterle konnte beide Chancen im 1vs1 reaktionsschnell vereiteln. Auf der Gegenseite probierte es B. Kohmäscher zweimal aus der Distanz, doch beide Bälle fanden nicht den Ball ins Tor. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Halbzeitpause, und Fans und Mannschaft des TSV Rohr forderten in der zweiten Hälfte natürlich einen anderen Auftritt.

Ohne personelle Wechsel, jedoch mit einer taktischen Umstellung starteten die Gastgeber im Zweiten Durchgang dann mit einem höheren Pressing, was bei der SGM dafür sorgte, dass das eigene Aufbauspiel nahezu nur noch aus langen Bällen bestand. In der 56. Minute war es dann ein Standard aus dem Halbfeld, der der SGM die Führung bescherte. Der lang fliegende Freistoß landete beim zweiten Pfosten, von wo der Ball durch zahlreiche Spieler irgendwie in der Mitte landet, und J. Rettberg den Ball nur noch einschieben muss. Eine Reaktion war jetzt gefordert, und der TSV startete einen Angriff nach dem anderen, doch es mangelte weiterhin an der nötigen Präzision und dem Glück im Abschluss. In der 60. Minute dann die Wende der Partie. Einen schnell ausgeführten Freistoß an der Mittellinie brachte Innenverteidiger J. Sander auf den vor dem Sechzehner wartenden Kapitän J. Kloß, der den Ball per Direktabnahme aus 18 Metern in den rechten Winkel schweißt. In der Folge war der Glaube an den Sieg wieder da bei den Gastgebern, und in der 79. Minute kam dann der negative Doppelschlag für die SGM. Nach einem taktischen Foul gab es zunächst die Ampelkarte für die Gäste. Den anschließenden Freistoß konnte T. Schinninger am zweiten Pfosten auf den mitgelaufenen J. Wang bringen, der den Ball aus kurzer Distanz ins Tor köpft! 2:1 der neue Spielstand, nun hieß es Spielkontrolle zu bewahren gegen den dezimierten Gegner. Doch das Spiel war weiterhin hektisch und fehlerhaft, zahlreiche Großchancen des TSV Rohr konnten zum Schluss nicht mehr genutzt werden. Am Ende blieb es bei einem knappen und hart erkämpften Heimsieg, mit dem sich der TSV Rohr weiterhin auf Platz 2 der Tabelle hält.