Später Handelfmeter kontert Zehnters Premierentor

Der VfL Wolfsburg hat seinen perfekten Saisonstart in der Bundesliga knapp verpasst. Im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit musste sich die Mannschaft von Trainer Paul Simonis mit einem 1:1 (1:0) gegen den 1. FSV Mainz 05 begnügen. Aaron Zehnter erzielte bei seinem zweiten Pflichtspiel für die Grün-Weißen früh sein erstes Bundesliga-Tor. Die Gäste aus Rheinhessen belohnten sich für eine druckvolle zweite Halbzeit spät mit dem Ausgleich durch einen Handelfmeter, den Nadiem Amiri sicher verwandelte.

Wolfsburg erwischte auf dem frisch verlegten Rasen der Volkswagen Arena den besseren Start. Bereits in der 9. Minute vollendete Linksverteidiger Aaron Zehnter einen Angriff über Lovro Majer zum 1:0 – sein Abschluss wurde noch leicht von Caci abgefälscht und war damit für Robin Zentner im Mainzer Tor unhaltbar.

Mainz zeigte sich wenig geschockt und suchte direkt den Weg nach vorne. Weiper, Nordin und Kohr kamen zu ersten Gelegenheiten, während der VfL bei Ballgewinnen weiter Nadelstiche setzte. Pejcinovic hatte nach starkem Antritt die Chance auf das 2:0, sein Schuss ging jedoch knapp am Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando. Früh verpasste Lee eine Hereingabe nur knapp (46.), danach erhöhte Mainz kontinuierlich den Druck. Die besten Gelegenheiten vergaben Lee per Kopf (67.) und Kohr, dessen wuchtiger Versuch an den Pfosten klatschte (79.). Wolfsburg fand offensiv kaum noch Entlastung, auch wenn Cerny, Wimmer und Svanberg zu Halbchancen kamen.

In der 87. Minute dann die Schlüsselszene: Nach einem Handspiel von Koulierakis im Strafraum entschied Schiedsrichter Sören Storks nach VAR-Überprüfung auf Strafstoß. Amiri ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1 (89.). In der langen Nachspielzeit (elf Minuten) hätte Mainz beinahe noch den Siegtreffer erzielt, doch Sieb traf aus spitzem Winkel nur die Latte (90.+5). Wolfsburg musste die Schlussminuten zudem in Unterzahl überstehen, nachdem Mattias Svanberg mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (90.+10).

Stimmen zum Spiel

Trainer Paul Simonis äußerte sich nach dem Spiel mit realistischer Einschätzung:

„In der ersten Halbzeit waren wir leicht überlegen, haben das Spiel phasenweise kontrolliert. Nach der Pause war dann allerdings nur noch eine Mannschaft dominant – und das war Mainz. Am Ende können wir froh sein, dass wir immerhin einen Punkt mitgenommen haben, denn eigentlich hätte nach dieser zweiten Halbzeit nur eine Mannschaft den Sieg verdient.“

Mainz-Coach Bo Henriksen zeigte sich trotz des späten Ausgleichs selbstbewusst:

„Das war ein schweres Spiel für uns. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft: Wir haben fünf Spiele in 13 Tagen absolviert und am Ende trotzdem mehr Kraft gehabt. Heute waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, der mit einer klugen Taktik tief verteidigt hat. Natürlich müssen wir so ein Spiel eigentlich gewinnen, aber das ist Fußball.“

Nach dem Auftaktsieg in Heidenheim und dem Unentschieden gegen Mainz steht für Wolfsburg nun die nächste Auswärtsaufgabe an. Am kommenden Samstag geht es zu Werder Bremen.

Tore:

1:0 Zehnter (9.) – Erster Bundesliga-Treffer für den Linksverteidiger nach Vorlage von Majer

1:1 Amiri (89., Handelfmeter) – Sichere Ausführung nach VAR-Entscheid

Zuschauer: 21.893 in der Volkswagen Arena

Schiedsrichter: Sören Storks (Ramsdorf)

Gelb-Rote Karte: Svanberg (90.+10)