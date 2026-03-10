Später Hahn rettet Punkt für Pansdorf

– Foto: Harald Klipp

Der TSV Pansdorf hat im ersten Heimspiel des Jahres 2026 einen Last-Minute-Punkt gerettet. Gegen den abstiegsbedrohten TuS Hartenholm kam die Mannschaft von Trainer Hendrik Block am 21. Spieltag der Landesliga Holstein nicht über ein 2:2 hinaus. Kai Hahn sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit für den späten Ausgleich.

Pansdorf rannte in der Folge an, tat sich aber lange schwer, klare Chancen zu verwerten. Erst tief in der Nachspielzeit gelang schließlich der Ausgleich. Hahn traf zum zweiten Mal und bewahrte seine Mannschaft damit vor einer Heimniederlage.

Die Gäste gingen in der 19. Minute durch Maximilian Kokot in Führung, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später traf Hahn zum 1:1 (20.). Nach der Pause legte Hartenholm erneut vor: Miguel Patrick Marcus brachte die Gäste in der 48. Minute wieder in Front.

Trainer Hendrik Block zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch: „Wir wissen, dass wir es besser können. Glücklicherweise konnten wir am Ende noch den Punkt mitnehmen, aber da haben wir noch deutlich Luft nach oben.“

In der Tabelle bleibt Pansdorf mit 29 Punkten aus 20 Spielen auf Rang acht und bewegt sich weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Liga. Für Hartenholm ist der Punktgewinn im Abstiegskampf ebenfalls wertvoll, auch wenn der Sieg bis in die Schlusssekunden greifbar war.

TSV Pansdorf – TuS Hartenholm 2:2

TSV Pansdorf: Jannes Hendrik Leptien, Marcel Venzke (46. Enrique Bromund), Moritz Manthe, Jason Lange (75. Mika Hansen), Joel Denker, Etienne Noel Grimm, Paul Julian Meins, Kai Hahn, Timon Werda, Jannik Schoer (75. Christoph Schnell), Nick Zubke (60. Jan-Malte Basse) - Trainer: Hendrik Block

TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Lukas Noel Franz, Izzet Yapakci, Sabri Nasri, Paul Gehrmann (46. Alban Velija), Max Dietmar Zastrow (60. Vincent Thormann), Miguel Patrick Marcus, Maximilian Kokot, Christ Noah Foli, Marcio Alberto Teixeira Mateus (75. Blerim Bara), Santino Montell Laubinger - Trainer: Martin Genz

Schiedsrichter: Jannik Kindt

Tore: 0:1 Maximilian Kokot (19.), 1:1 Kai Hahn (20.), 1:2 Miguel Patrick Marcus (48.), 2:2 Kai Hahn (90.+8)