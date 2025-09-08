Später Gegentreffer verhindert den Sieg – Waldram und Habach trennen sich mit einem Remis

Am Steinberg in Habach war einiges geboten: tolles Wetter, starke Kulisse, zwei spielfreudige Mannschaften mit offensiver Ausrichtung. So macht Fußball Spaß. Erst recht, wenn die Heimelf früh in Führung geht. Manuel Diemb besorgte dem ASV mit seinem Treffer nach nur vier Spielminuten zumindest auf dem Papier den Vorteil. Denn damit wussten die Platzherren zunächst nicht umzugehen. „Das hat uns gar nicht so gutgetan“, kritisierte Schmid den Übermut seiner Mannen. Getreu dem Motto, „jetzt geht es auch mit weniger Aufwand“. Vielleicht wäre es sogar aufgegangen, hätte Diemb das 2:0 gemacht, anstatt den Pfosten anzuvisieren – oder Georg Off gegen DJK-Schlussmann Tobias Hagenbuchner überwunden. So aber ging es mit einem Remis in die Kabine. Waldram hatte zuvor per Foulelfmeter durch Jakob Münster (40.) ausgeglichen. Der Coach versicherte, dass Severin Annaberger klar den Ball gespielt hätte, ehe es zur Kollision kam.

Der ASV besann sich zur Pause, legte wieder den Vorwärtsgang ein. Aber auch die Gäste stießen nach vorne. Schmid beobachtete „ein Spiel mit hohem Tempo“, das alleine – und da war er sich mit seinem Trainerkollegen Benedikt Buchner einig – von einigen eigentümlichen Entscheidungen des Unparteiischen ausgebremst wurde. In diesem Kontext räumte Schmid ein, dass auch der Elfer für Habach schmeichelhaft war. Der entwickelte sich jedoch nicht zum Streitpunkt, weil Florian Neuschl vom Punkt vergab. Besser machte er es nach etwa einer Stunde. Da spritzte der „Neuschi“ entschlossen in eine Hereingabe von Diemb und stellte auf 2:1. Weil aber auch Emanuel Pohl und Kevin Diemb den dritten Torerfolg verpassten, zudem Felix Schürgers mit einer herausragenden Doppelparade Schlimmeres verhinderte, war das Ergebnis letztlich durchaus gerechtfertigt. „Zwei Tore aus sieben Hochkarätern ist zu wenig“, bemängelte Schmid die fehlende Effizienz. Und so war es am Ende DJK-Kapitän Florian Häfner (90+3.), der bei einem zu kurz abgewehrten Eckstoß mit der Fußspitze draufhielt und unhaltbar in den Torwinkel traf.