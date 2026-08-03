Später Gegentreffer: Olching verpasst zweiten Saisonsieg

Der SC Olching (weiße Trikots) im Spiel gegen den TSV Moorenweis (in Grün). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Olching hat beim FC Stätzling 2:2 gespielt. Schiedsrichter Fabian Balasch entschied in der Schlussminute auf Strafstoß für die Gastgeber.

Trotz des späten Gegentreffers zeigte sich Mayer zufrieden. „Uns war wichtig, dass die Leistung stimmt, dass wir defensiv stabil stehen und dass die Jungs performen.“ Diesen Auftrag habe seine Mannschaft erfüllt. Und das, obwohl gleich fünf U19-Spieler in der Startelf standen. „Die Jungs haben ihren Job gemacht“, sagte Mayer. So stand erstmals nach 64 Partien in Folge nicht Maximilian Hoffmann im Olchinger Tor. Mayer vertraute stattdessen Neuzugang Leandro Montani, der vom SC Unterpfaffenhofen gekommen war. Der 19-Jährige machte seine Sache laut seinem Trainer „sehr gut“. Mit Lionel Ndasi stand noch ein weiterer junger Neuzugang in der Anfangsformation der Amperstädter.

Der SC Olching hat die erste englische Woche der Landesliga-Saison mit einem Punktgewinn beendet. Beim FC Stätzling spielte die Mannschaft von Trainer Felix Mayer 2:2 (0:1). Der Ausgleich für die Gastgeber fiel erst in der letzten Minute durch einen umstrittenen Strafstoß.

Die erste halbe Stunde der Begegnung verlief ausgeglichen. „Wir sind defensiv stabil gestanden und haben wenig zugelassen“, berichtete Mayer. Dennoch ging es mit 0:1 in die Kabine. Nach einer eigenen Ecke ließ sich der SCO auskontern. Paul Iffarth brachte Stätzling in Führung (34.).

Nach der Pause übernahmen die Olchinger das Kommando. Alexander Meixner stoppte Elias Schaffer im Strafraum mit einem Foul, den fälligen Strafstoß verwandelte Ferenc Amburs sicher zum 1:1 (51.). Kurz darauf wurde den Gästen ein möglicher Treffer nicht anerkannt. Aus Olchinger Sicht lag Schiedsrichter Fabian Balasch bei dieser Entscheidung ebenso daneben wie später beim Strafstoß für Stätzling.

Der SCO drängte weiter und belohnte sich durch den kurz zuvor eingewechselten Joshua Cana Cedano. Der Neuzugang traf mit einem Schuss aus 16 Metern zum 2:1. Danach standen die Olchinger stabil und ließen kaum noch etwas zu.

In der Schlussminute entschied Balasch jedoch auf Strafstoß für Stätzling. Iffarth verwandelte zum 2:2 und nahm den Gästen damit den Sieg. Dennoch fahre die Mannschaft mit einer „sehr positiven Grundstimmung“ nach Hause, sagte Mayer.

Nach vier Auswärtsspielen in Folge steht nun die Heimpremiere an. Am Mittwoch empfängt der SCO im Amperstadion den bislang sieglosen Aufsteiger VfR Neuburg. (Dirk Schiffner)