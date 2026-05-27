Später Gegentreffer: Ebersberg nach knappem Hinspiel unter Druck

Bloß nicht auf den letzten Metern rausfliegen: Die Ebersberger um Thomas Grünwald (rechts) haben sich in Palzing eine lösbare Ausgangslage fürs Rückspiel erkämpft. – Foto: Rainer Lehmann

Beide Mannschaften tasteten sich wie beim Boxen gegenseitig ab und warteten auf den Lucky Punch, der maximal spät kommen sollte. Aus der Deckung wollte sich jedoch niemand wagen, weshalb Christoph Ametsbichler (Mitglied der Ebersberger Abteilungsleitung) in der ersten Trinkpause folgende Zwischenbilanz zog: „Beide Seiten wollen, keine kann aber so richtig.“

Begleitet von Fahnenschwenkern marschierten die Spieler des SV Ampertal Palzing und des TSV Ebersberg am Dienstagabend auf den Platz. Alles war angerichtet für einen großen Showdown im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde zur Bezirksliga. Heraus kam in der Anfangsphase aber nur Stückwerk. Eine Mischung aus Nervosität, vielen kleinen Fouls und einem stumpfen Platz verhinderte ein Spektakel.

Symptomatisch dafür war, dass die gefährlichste Möglichkeit der ersten Hälfte eine verunglückte Flanke von Laurentino Contu war, die auf dem Tordach landete (39.). „Das war weder Fisch noch Fleisch auf beiden Seiten“, so Ametsbichler. „Schatten und der Rasensprenkler könnten das Spiel beleben.“

„Schatten und der Rasensprenkler könnten das Spiel beleben.“

Christoph Ametsbichler

Obwohl die Sonne langsam unterging, nahm das Spiel kaum mehr Fahrt auf. Da niemand einen Fehler machen wollte, spielte sich viel im Mittelfeld ab, in dem unzählige Fouls begangen wurden. Wenn Gefahr aufkam, dann immer wieder nach Freistößen in aussichtsreicher Position, die beidseitig jedoch nicht präzise getreten waren. Als Antonius Fischer-Stabauer in der 84. Minute doch einmal freigespielt wurde, parierte Ebersbergs Torhüter Lukas Schmidmaier gekonnt.

In der Nachspielzeit hatte Ebersberg durch Kapitän Maximilian Volk aus dem Spiel heraus noch eine gute Torchance, doch Daniel Shabestari faustete den wuchtigen Schuss aus der Gefahrenzone (91.). „Es war ein sehr fahriges, biederes Spiel. Man merkte, dass keiner ein Gegentor kassieren wollte“, so Ametsbichler.

Dieser Plan ging auch bis zur 97. Spielminute auf, ehe Schmidmaier bei einer weiten Freistoßbogenlampe von der Mittellinie nicht entschieden aus seinem Tor kam und Fabian Radlmaier aus dem Gewühl heraus das Tor des Tages für den SVA Palzing erzielen konnte.