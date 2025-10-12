 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Steinbachs Jan Wontka (l.) versucht den Breidenbacher Viktor Vielwock bei der Ballannahme zu stören. © Lars Hinter

Später Gegentreffer: Breidenbach verliert gegen Steinbach II

Teaser VL MITTE: +++ Die frustrierende Suche des FV Breidenbach nach einem Saisonsieg geht weiter. Trotz leidenschaftlichem Kampf endet das Spiel gegen Steinbach II mit einer unglücklichen Niederlage +++

Breidenbach. Das Warten auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga Mitte geht für den FV Breidenbach weiter. Nach der höchst unglücklichen 1:2-Niederlage im Mittelhessen-Derby gegen den TSV Steinbach II herrschte Frust pur bei den Perftalern, während die Regionalliga-Zweite den Last-Minute-Erfolg mit „Auswärtssieg, Auswärtssieg“-Sprechchören frenetisch feierte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

