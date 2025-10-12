Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Später Gegentreffer: Breidenbach verliert gegen Steinbach II
Teaser VL MITTE: +++ Die frustrierende Suche des FV Breidenbach nach einem Saisonsieg geht weiter. Trotz leidenschaftlichem Kampf endet das Spiel gegen Steinbach II mit einer unglücklichen Niederlage +++
Breidenbach. Das Warten auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga Mitte geht für den FV Breidenbach weiter. Nach der höchst unglücklichen 1:2-Niederlage im Mittelhessen-Derby gegen den TSV Steinbach II herrschte Frust pur bei den Perftalern, während die Regionalliga-Zweite den Last-Minute-Erfolg mit „Auswärtssieg, Auswärtssieg“-Sprechchören frenetisch feierte.