Später Gegentreffer besiegelt Havelser-Niederlage gegen Oberhausen

Der TSV Havelse hat sein zweites Testspiel der Sommervorbereitung knapp verloren. Gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen unterlag das Team von Trainer Samir Ferchichi am vergangenen Freitag im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Ayman Aourir in der 80. Minute. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Björn Behrens und seinen Assistenten Lennart Kerchen sowie Leo Heckmann.

Dennoch hatte der Drittligist die große Chance zur Führung: Nach einem Konter traf Havelse in der 79. Minute nur den rechten Pfosten. Im direkten Gegenzug nutzte Oberhausen seine Drangphase und kam durch einen platzierten Abschluss von Aourir zum Siegtreffer. In der Schlussphase versuchte der TSV nochmals alles, blieb jedoch ohne zwingende Torchance.

Für den TSV Havelse steht nun eine intensive Testspielwoche an. Bereits am Dienstag (08.07.) gastiert die Mannschaft um 18:00 Uhr im Amateurstadion bei Zweitligist Hertha BSC. Zwei Tage später, am Donnerstag (10.07.), folgt ein weiteres Duell mit einem Zweitligisten: Gespielt wird um 18:00 Uhr auf dem Trainingsgelände von Arminia Bielefeld. Abgeschlossen wird die Woche mit einem Testspiel gegen die U21 des SC Paderborn am Sonntag (13.07.) in Sarstedt beim FC Ruthe.