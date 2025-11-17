Später Freistoß von Selcuk rettet Heider SV

Das ist gerade noch einmal gut gegangen. Ein stark ersatzgeschwächter Heider SV rettet durch das späte 3:3-Ausgleichstor von Azat Selcuk (90.) mit einem abgefälschten Freistoß einen glücklichen Punkt beim starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS. Dreimal konnten die Gastgeber in Führung gehen, aber auch dreimal konnte der Heider SV ausgleichen. Durch die Punkteteilung wurden die Dithmarscher vom SV Eichede, der sich bei Nordmark Satrup mit 2:0 durchsetzen konnte, aufgrund der besseren Tordifferenz auf den 3. Platz verdrängt. Die Gastgeber bestätigen ihre gute Form der letzten Wochen eindrucksvoll und waren kurz davor, gegen eines der Schwergewichte der Liga für eine faustdicke Überraschung zu sorgen. Als Zehnter hat Kaltenkirchen bereits ein Polster von sechs Punkten zum dahinter platzierten MTSV Hohenwestedt.

Heide mit vielen Ausfällen – KTS-Trainer Genz mit Fieber im Bett Während die Gäste mit den gesperrten Storb, Neelsen, Abdelrahman sowie den verletzten Arndt und Fleige auf einige wichtige Spieler verzichten mussten, fehlte bei den Gastgebern Trainer Martin Genz. „Ich habe drei Tage mit Mandelentzündung und 39,5 Grad Fieber flach gelegen. Bin jetzt aber zum Glück fieberfrei. Das Spiel habe ich mir lieber im Livestream angesehen, um keinen anzustecken“, sagte Genz, der das Zepter vertrauensvoll in die Hände von Co-Trainer Daniel Schuhmacher und Torwarttrainer Oliver Hallerberg übertragen hatte. Das Spiel musste aufgrund der Witterungsverhältnisse kurzfristig auf den Kunstrasenplatz der Gastgeber verlegt werden. Fin Rerop trifft zur frühen Führung Wie schon in Todesfelde erwischte die KTS auf dem engen Platz einen guten Start, der diesmal auch mit einem frühen Treffer optimal ausgenutzt werden konnte. Nach einem Angriff über die linke Seite durch Malte Pietsch bediente dieser im Zentrum Fin Luca Rerop (7.), der den Ball aus wenigen Metern zum Führungstreffer ins kurze Eck schiebt. Für Pietsch war es der erste Einsatz in der Startelf nach mehreren Wochen Verletzungspause. Mats Schaller trifft zum schnellen Ausgleich Bereits im Gegenzug können die Dithmarscher ausgleichen. Ein Freistoß von Lennart Busch aus der eigenen Hälfte wird von Jonah Gieseler per Kopfball verlängert auf Thede Reimers, der mit seinem Torschuss zunächst scheitert. Doch Mats Schaller (9.) ist zur Stelle und trifft aus wenigen Metern per Abstauber zum 1:1-Ausgleich. Auch in der Folge geht es mit viel Tempo und hoher Intensität auf beiden Seiten weiter.

Tarek von Böhlen (li., Heider SV) gegen Malte Pietzsch (Kaltenkirchener TS). – Foto: Volker Schlichting

Max Spreitzer trifft zur erneuten KTS-Führung Wieder ist es der für die KTS so wichtige Malte Pietsch, der auch am zweiten Treffer der Gastgeber maßgeblich beteiligt ist. Fin Luca Rerop bedient Malte Pietsch, dessen scharfe Hereingabe Max Spreitzer (39.) im Zentrum aus etwa fünf Metern zum 2:1 vollendet. Schaller ist der Knaller und schnürt Doppelpack Doch die Dithmarscher haben die passende Antwort parat. Tarek von Böhlen, der auf dem kleinen engen Platz nicht wie gewohnt seine Schnelligkeit zur Geltung bringen konnte, schlägt eine präzise Flanke, die Mats Schaller (42.) mit einer Kopfball-Bogenlampe zum 2:2-Ausgleich zu seinem 3. Saisontor nutzt. Die ersten zehn Minuten nach der Pause gehören dann wieder den Gastgebern, ehe sich zwischen der 55. und 70. Minute die beiden Mannschaften mehr oder weniger neutralisieren. KTS legt erneut vor – auch Spreitzer schnürt Doppelpack Doch die Gastgeber wollen unbedingt ihren Heimvorteil nutzen, um die volle Punktzahl für sich verbuchen zu können, und werden auch für ihre offensive Herangehensweise belohnt. Nach einem Lattenkracher von Fin Luca Rerop ist Max Spreitzer (72.) zur Stelle und köpft zum 3:2 für die Gastgeber ein, die danach weitere gute Gelegenheiten haben, um den Sack endgültig zu schließen. So verpassen Timo Gennrich – links daneben –, Jonas Jeschke aus 18 Metern über das Tor sowie Marten Soder, der an Thomsen scheitert, für die KTS die Vorentscheidung. Azat Selcuk trifft zum späten Ausgleich So ist es wieder ein Standard, den die Gäste für sich zu nutzen wissen. Nach einem Foulspiel ca. 25 Meter vor dem Tor schnappt sich Azat Selcuk (90.) den Ball und zirkelt ihn von der Mauer noch leicht abgefälscht zum 3:3 in die Maschen.

Lennart Busch (Heider SV) gegen Josef Jueidi (re., Kaltenkirchener TS) im Luftkampf. – Foto: Volker Schlichting