Später ETB-Siegtreffer sorgt für hängende Gesichter beim KFC

In der Anfangsphase taten sich beide Seiten schwer, Ballbesitzphasen wechselten sich in regelmäßiger Häufigkeit ab. Die erste ordentliche Gelegenheit verzeichneten die Gastgeber, als Dave Fotso Youmssi nach reichlich Gewusel im Sechzehner aber etwas zu schwach abschloss und damit keine Gefahr aufbrachte (16.). Kurz darauf hatte der ETB großes Glück und durfte sich beim Unparteiischen Marten Kaufels bedanken. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Jan Bachmann hatte Batuhan Özden nur noch Schlussmann Alexander Golz vor sich. Der Außenspieler wollte den Schlussmann umkurven, wurde dabei gelegt, doch der Pfiff blieb aus (20.). Auf beiden Seiten tat sich in den Gefahrenräumen bis zur Halbzeitpause nicht wirklich viel, insgesamt wurde auch nicht das höchste Risiko eingegangen.

Nach dem Seitenwechsel über lange Zeit das gleiche Bild: Die Abtastphase zwischen den beiden Seiten wollte nicht enden, immerhin verzeichnete Bachmann mal einen gefährlichen Distanzschuss, den Golz aber klären konnte (50.). Es ging in die Schlussphase und beide Seiten wurden merklich nervöser. Dabei verpasste Noel-Etienne Reck nach einem Eckball zunächst die Führung (75.), das glücklichere Händchen hatte aber schließlich der ETB, der über einen langen Ball den KFC in die Bredouille brachte. Das Spielgerät wurde zurückgelegt auf den mitlaufenden Tim Kaminski, der im ersten Kontakt platziert zur Führung einschob (83.). Der KFC bäumte sich in der Folge mit dem Publikum im Rücken noch einmal auf, doch sowohl Reck mit einem Lupfer aufs Tordach (90.+3), als auch Yasin-Cemal Kaya, der das Tor knapp verfehlte (90.+4), blieben glücklos. Kurz darauf verhinderte Jonas Holzum gegen Nabil El Hany und Armen Shavershyan den nächsten Treffer (90.+5). Final sollte es dem ETB aber reichen, der damit für den Moment auf Platz drei springt, während Uerdingen am Sonntag wohl im Mittelfeld durchgereicht wird.

KFC Uerdingen – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You (84. Anthony Oscasindas), Yasin-Cemal Kaya, Batuhan Özden (57. Alexander Lipinski), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (73. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Ephraim Kalonji (65. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr

ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (80. Sanjin Vrebac), Maurice Rene Haar, Serhat Sat (89. Efe Aldemir), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Lukas Korytowski, Youssef Kamboua, Marcello Romano (80. Armen Shavershyan) - Trainer: Dennis Czayka

Zuschauer: 1500

Tore: 0:1 Tim Kaminski (83.)