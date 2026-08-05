Später Elfmeter von Björn Lass entscheidet Duell

Nervenstark – Björn Lass (li., Nordmark Satrup) in der 94. Minute mit einem Elfer zum 2-1. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Nordmark Satrup hat am zweiten Spieltag der Flens-Oberliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Nach der 2:4-Auftaktniederlage bei Phönix Lübeck II setzte sich die Mannschaft von Thomas Knuth und Lars Meyer vor 183 Zuschauern mit 2:1 (1:0) gegen Aufsteiger Eckernförder SV durch. Die Gäste verpassten es dagegen, nach dem 4:2-Erfolg im Aufsteigerduell gegen den VfB Lübeck II den nächsten Punktgewinn einzufahren und mussten sich erst durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit geschlagen geben.

Beide Trainer nahmen im Vergleich zum ersten Spieltag lediglich eine Änderung in ihrer Anfangsformation vor. Beim Eckernförder SV rückte Timo Bamler für Jannes Röschmann in die Startelf. Auf Seiten der Gastgeber kehrte Christoph Ottsen zurück und ersetzte Marc Lau.

Die Anfangsphase gehörte spielerisch nicht den Gastgebern. Thomas Knuth räumte nach der Partie selbstkritisch ein: „Wir sind nicht gut reingekommen. Wollten kompakt stehen und gut umschalten und das ist uns nicht so gelungen. Nach Ballgewinn waren wir sehr, sehr unsauber.“

Trotzdem schlug Satrup in der 27. Minute eiskalt zu. Nico Empen brachte die Hausherren mit einem Abschluss zum 1:0 in Führung. „Machen dann so ein bisschen aus dem Nichts das 1:0 durch Nico“, beschrieb Knuth den überraschenden Führungstreffer. Bis zur Pause übernahm der Aufsteiger zunehmend die Kontrolle, biss sich jedoch immer wieder an der kompakten Defensive der Gastgeber die Zähne aus.

Eckernförde steigert sich nach der Pause

ESV-Trainer Mamadou Sabaly hatte genau diese kompakte Spielweise erwartet. „Wir hatten heute einen sehr schweren Gegner, weil die sehr tief standen. In der ersten Halbzeit war es schwer, weil sie immer mit einer Fünferkette gespielt haben.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Eckernförde den Druck deutlich. „In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, die waren ein bisschen müde. Dann hatten wir die Verlagerungen und konnten mehr in die Tiefe spielen“, erklärte Sabaly.

Allerdings hätte Satrup die Partie zuvor bereits entscheiden können. Knuth ärgerte sich über zwei ausgelassene Großchancen: „Wir müssen eigentlich das 2:0 machen. Einmal laufen wir frei auf den Torwart zu, einmal treffen wir aus zwei Metern den Pfosten statt ins leere Tor.“

Helpling gleicht aus, Lass behält vom Punkt die Nerven

Der verdiente Ausgleich fiel schließlich nach einer Stunde. Philipp „Pippo“ Helpling traf nach einer Standardsituation zum 1:1 und belohnte die stärkere Phase der Gäste.