Später Elfmeter vergeben - SV Brake verliert 3-4

Mehr Info unter: #wesermarschsport – Foto: H. Hartmann - nordBlick24

Nach dem überzeugenden 6:1-Erfolg am vergangenen Freitag ging der SV Brake hochmotiviert in das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg II. Bereits im Vorfeld hatten zahlreiche freiwillige Helfer am Samstag ganze Arbeit geleistet und den schneebedeckten Platz bespielbar gemacht – beste Voraussetzungen für einen spannenden Fußballnachmittag.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der 1. Minute brachte Micklas Kunst seine Farben mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen perfekten Auftakt. Nur vier Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Oldenburger Strafraum erneut auf den Punkt. Ilhan Tasyer übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in der 5. Minute souverän zum 2:0.

Doch die Gäste aus Oldenburg ließen sich vomfrühen Rückstand nicht beeindrucken. Mit konsequentem Gegenpressing und hoher Laufbereitschaft fanden sie zunehmend besser ins Spiel. In der 17. Minute erzielte J. R. Mussa den Anschlusstreffer. In der 26. Minute war es erneut Mussa, der zum 2:2 ausglich. Nur sechs Minuten später (32.) traf L. H. Nels zur 2:3-Führung für Oldenburg. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Brake spielerisch verbessert und bemühte sich um Struktur im Aufbauspiel. Dennoch fehlte zunächst die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Stattdessen nutzten die Gäste eine weitere Gelegenheit eiskalt aus: In der 75. Minute erhöhte J. Tapken auf 2:4.

Trainer Jürgen Hahn reagierte mit taktischen Umstellungen und brachte frische Kräfte. Die Maßnahmen zeigten Wirkung: In der 79. Minute verkürzte Jan Speer auf 3:4 und brachte neue Hoffnung ins Braker Spiel.

In der dramatischen Schlussminute kam es zur großen Chance auf den Ausgleich. Nach einem Foul des Oldenburger Keepers an Jan Speer entschied der Schiedsrichter erneut auf Strafstoß. Ilhan Tasyer trat an – doch sein Schuss prallte an die Querlatte. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie.

Fazit

Der SV Brake startete stark, verlor jedoch durch Abspielfehler in der Aufbauphase und das intensive Gegenpressing der Gäste zwischenzeitlich den Zugriff auf das Spiel. Trotz großer Moral und einer leidenschaftlichen Schlussphase blieb die Aufholjagd am Ende ohne Punktgewinn.