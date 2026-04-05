Später Elfmeter-Schock für Dornbreite FC Dornbreite Lübeck verspielt Führung gegen SC Rönnau in der Nachspielzeit von red · Gestern, 13:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

FC Dornbreite Lübeck hat im Rennen um ein ruhigeres Saisonfinale einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den SC Rönnau unterlag die Mannschaft von Trainer Sascha Strehlau trotz eigener Führung noch mit 1:2 und kassierte den entscheidenden Gegentreffer erst tief in der Nachspielzeit. Vor 57 Zuschauern entwickelte sich eine eher zähe Landesliga-Partie, in der lange vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, ehe ein Handelfmeter den Gästen doch noch den späten Auswärtssieg bescherte.

Dabei hatte es für die Lübecker zunächst gar nicht gut begonnen. Dornbreite fand nur schwer in die Begegnung und durfte sich in der Anfangsphase vor allem bei Schlussmann Nico Heyden bedanken, der seine Mannschaft mit einer starken Leistung im Spiel hielt. „Die super Leistung unseres Schlussmanns hat uns in der Anfangsphase gut in der Partie gehalten“, sagte Strehlau später selbst. Erst nach und nach bekam der Gastgeber mehr Zugriff auf das Geschehen. Mitten in diese Phase hinein nutzte FC Dornbreite Lübeck dann einen Fehler der Gäste konsequent aus. Gianluca Jay Messina traf in der 33. Minute zum 1:0 und brachte seine Mannschaft damit in Front. Es war in einer insgesamt chancenarmen Begegnung ein Wirkungstreffer, weil sich spielerische Höhepunkte auf beiden Seiten ohnehin in Grenzen hielten. Dornbreite schien das Spiel damit zunächst in die gewünschte Richtung gelenkt zu haben.

Umso ärgerlicher dürfte aus Sicht der Gastgeber gewesen sein, dass die Partie nach der Pause nicht frühzeitig entschieden wurde. Nach Angaben von Strehlau bot sich die große Gelegenheit, mit einem zweiten Treffer alles klarzumachen. „Eine Unachtsamkeit der Gäste nach 35 Minuten habe wir dann konsequent zur Führung genutzt und hätten die Partie dann auch zu Beginn der 2. Halbzeit mit einem 2. Treffer für uns (vor-) entscheiden können“, erklärte der Trainer. Genau dieser verpasste Moment sollte sich später rächen. Später K.o. in der Nachspielzeit Der SC Rönnau blieb trotz überschaubarer Offensivaktionen in Schlagdistanz und kam in der 61. Minute zurück. Der eingewechselte Mats Hamann erzielte den Ausgleich und stellte die Partie wieder auf Anfang. Danach blieb es ein umkämpftes, aber weiterhin nicht hochklassiges Spiel. „Sonst gab es eigentlich nicht viele Torraumszenen auf beiden Seiten“, sagte Strehlau, der den Auftritt seiner Mannschaft insgesamt als „durchwachsen“ einordnete.