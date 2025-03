Später Elfmeter rettet Remis

Die FSG Gudensberg hat sich mit einer kämpferischen Leistung ein 1:1 (0:1) gegen den FC Homberg erkämpft. Dabei musste die Mannschaft von Trainer Peter Wefringhaus nach einer Roten Karte für Jannis Körner fast 25 Minuten in Unterzahl bestehen. Ein später Foulelfmeter von Tom Siebert sicherte dennoch einen verdienten Punkt.

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Der Start in die Partie verlief für die Hausherren denkbar unglücklich: Bereits in der vierten Minute unterlief Pascal Hillebrand ein Eigentor, als er eine Hereingabe unglücklich ins eigene Netz beförderte. Die frühe Führung spielte Homberg in die Karten, das defensiv sicher stand und auf Konter lauerte. Gudensberg fand nur schwer ins Spiel, kam aber nach 18 Minuten durch einen ersten Abschluss vors Tor.

Die große Chance auf das 2:0 vergab Hombergs Trainer Florian Seitz in der sechsten Minute, als er einen Handelfmeter nicht im Tor unterbringen konnte. Gudensbergs Keeper Christoph Rausch ahnte die Ecke und parierte stark. Anschließend neutralisierten sich beide Teams weitgehend, größere Torchancen blieben bis zur Pause Mangelware.