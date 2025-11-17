Später Elfmeter rettet Kickers einen Punkt gegen Drochtersen

Auf tiefem Rasen und bei Dauerregen entwickelte sich ein zähes, aber umkämpftes Spiel. Die erste Großchance gehörte Emden, als ein Abschluss von Steffens von Keeper Siefkes und einem Abwehrspieler auf der Linie geklärt wurde (17.). Kurz vor der Pause schlugen die Gäste eiskalt zu: Allah Aid Hamid traf nach Ablage von Hyseni mit einem Traumtor in den Winkel zum 0:1 (42.).

Nach der Halbzeit brachte Trainer Stefan Emmerling frische Offensivkraft – und lag goldrichtig. Joker David Schiller traf nur vier Minuten nach seiner Einwechslung nach Vorlage von Tobias Steffen zum 1:1 (58.). Doch der Spitzenreiter antwortete prompt: Nikola Serra grätschte eine Freistoß-Flanke über die Linie und stellte auf 1:2 (65.).

Trotz des erneuten Rückschlags kämpften die Ostfriesen unermüdlich weiter. In der Schlussphase drängten sie auf den Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit wurde der Wille belohnt: Nach einem Foul an Schiller entschied Schiedsrichter Lennart Kernchen auf Strafstoß – eine umstrittene, aber vertretbare Entscheidung. Steffens übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:2 (90.+5).

Damit blieb Emden zum zweiten Mal in Folge gegen einen Tabellenführer ungeschlagen. Nach dem 2:2 in Meppen fühlt sich dieser Punktgewinn fast wie ein Sieg an – ein Zeichen, dass die Mannschaft unter Emmerling wieder Stabilität und Selbstvertrauen gefunden hat.

BSV Kickers Emden – SV Drochtersen/Assel 2:2

BSV Kickers Emden: Isaak Djokovic, Dennis Engel, Peer Mahncke, Bent Andresen (78. Theo Schröder), Felix Göttlicher, Kai-Sotirios Kaissis, Tobias Steffen (90. Marvin Eilerts), Marten Schmidt (61. Julian Stöhr), Mika Eickhoff (54. David Schiller), Tido Steffens, Emanuel Adou (74. Michael Chukwuemeka Igwe) - Trainer: Stefan Emmerling

SV Drochtersen/Assel: Patrick Siefkes, Jannes Elfers (84. Philipp Aue), Nikola Serra, Tjorve Nils Mohr, Liam Giwah, Robin Kölle, Maximilian Geißen (19. Matti Cebulla), Dennis Rosin, Matti Steinmann, Haris Hyseni (89. Jelldrik Dallmann), Allah Aid Hamid - Trainer: Oliver Ioannou

Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 1700

Tore: 0:1 Allah Aid Hamid (42.), 1:1 David Schiller (58.), 1:2 Nikola Serra (65.), 2:2 Tido Steffens (90.+5 Foulelfmeter)