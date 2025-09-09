Später Elfmeter kostet Punktgewinn

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke hat beim bislang makellosen VfL Bückeburg lange Zeit auf einen Punktgewinn gehofft – doch in der dritten Minute der Nachspielzeit zerstörte ein Foulelfmeter die Ambitionen der Gäste. Trotz großem Kampf und phasenweise besseren Torchancen stand am Ende eine bittere 1:2-Niederlage, die den Spielverlauf nur teilweise widerspiegelt.
Das Spiel begann aus Sicht von Trainer Dennis Pissor ideal: In der 25. Minute brachte Jarek Büchau seine Farben mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern in Führung. In einer Partie, in der Bückeburg wie erwartet optisch überlegen war und viel Ballbesitz hatte, zeigte sich Steimbke äußerst effektiv.
„Der Gegner war spielerisch klar überlegen, aber nicht wirklich zwingend“, analysierte Pissor später. „Nur nach Standards wurde es gefährlich – dafür aber richtig gefährlich.“ So kam es, dass der Ausgleich kurz vor der Pause (43.) ebenfalls nach einer Ecke fiel: Linus Maximilian Strauchmann war zur Stelle, als Steimbke den zweiten Ball nicht verteidigt bekam.
Auch im zweiten Durchgang dominierte Bückeburg die Spielanteile, doch die besseren Chancen hatte Steimbke. In der 75. Minute stand der Pfosten einem möglichen 2:1 im Weg, zehn Minuten später verpasste ein Spieler am langen Pfosten den Ball aus zwei Metern Entfernung. „Wir hatten die klareren Gelegenheiten, aber konnten den Ball nicht über die Linie drücken“, sagte Pissor.
Hinten musste sich Keeper Pascal Paatzsch ebenfalls mehrfach auszeichnen, unter anderem bei einem direkt aufs Tor gezogenen Eckball, den er gerade noch von der Linie kratzte. Das Remis schien greifbar – bis zur letzten Aktion der Partie.
In der Nachspielzeit wollte Steimbke offenbar mehr als nur den einen Punkt. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld versuchte die Mannschaft, in Überzahl in die Offensive zu gehen – verlor jedoch den Ball am gegnerischen Strafraum und wurde eiskalt ausgekontert. Der resultierende Foulelfmeter war laut Pissor „völlig zu Recht“ – Bjarne-Niels Struckmeier verwandelte sicher zum 2:1 (90.+3).
Die Szene wurde zusätzlich durch eine Rote Karte für Bückeburgs Luca Saßmannshausen begleitet, die nach dem Elfmeterpfiff ausgesprochen wurde – allerdings ohne Einfluss auf das Endergebnis.
Nach dem Abpfiff überwog beim Steimbker Trainer die Enttäuschung über den späten Gegentreffer, aber auch der Stolz auf die Leistung seiner Elf: „Am Ende hätten wir lieber mit dem Punkt zufrieden sein sollen. Trotzdem war der Sieg für Bückeburg nicht unverdient. Meine junge Truppe tut mir leid, weil sie einen großen Kampf geliefert hat.“
Trotz der Niederlage bleibt Steimbke im Tabellenmittelfeld – punktgleich mit Rehburg, Sulingen und Esperke. Bückeburg führt die Liga weiter souverän mit fünf Siegen aus fünf Spielen an, dicht gefolgt vom SC Twistringen und dem ebenfalls noch verlustpunktfreien VfR Evesen.
VfL Bückeburg – SV Brigitta-Elwerath Steimbke 2:1
VfL Bückeburg: Mario Homeier, Bjarne-Niels Struckmeier, Julian Steierberg, Luca Saßmannshausen, Fynn Marzinowski, Dominik Weiß, Noah-Mattis Bartke (79. Luka Rohrbach), Bastian Evers, Linus Maximilian Strauchmann (85. Bennet Blaume), Jamie Hese (61. Florian John), Christian Paul Schwier (61. Jan-Luca Steierberg) - Trainer: Michael Evers - Trainer: Kim Neubert
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Leon Thies, Luis Bernardo Oetting, Fynn Bahr, Philip Deeke, Marcel Wind, Mirko Theiss (74. Jan-Michel Cordes), Moritz Strutz, Martin Steinbrenner (79. Nico Langner), Darian Guse, Jarek Büchau (68. Bennet Blase) - Trainer: Dennis Pissor
Schiedsrichter: Tobias Kohn
Tore: 0:1 Jarek Büchau (25.), 1:1 Linus Maximilian Strauchmann (43.), 2:1 Bjarne-Niels Struckmeier (90.+3 Foulelfmeter)
Rot: Luca Saßmannshausen (90./VfL Bückeburg/)