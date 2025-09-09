Später Elfmeter kostet Punktgewinn

– Foto: Carsten Brehm

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke hat beim bislang makellosen VfL Bückeburg lange Zeit auf einen Punktgewinn gehofft – doch in der dritten Minute der Nachspielzeit zerstörte ein Foulelfmeter die Ambitionen der Gäste. Trotz großem Kampf und phasenweise besseren Torchancen stand am Ende eine bittere 1:2-Niederlage, die den Spielverlauf nur teilweise widerspiegelt.

Das Spiel begann aus Sicht von Trainer Dennis Pissor ideal: In der 25. Minute brachte Jarek Büchau seine Farben mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern in Führung. In einer Partie, in der Bückeburg wie erwartet optisch überlegen war und viel Ballbesitz hatte, zeigte sich Steimbke äußerst effektiv. „Der Gegner war spielerisch klar überlegen, aber nicht wirklich zwingend“, analysierte Pissor später. „Nur nach Standards wurde es gefährlich – dafür aber richtig gefährlich.“ So kam es, dass der Ausgleich kurz vor der Pause (43.) ebenfalls nach einer Ecke fiel: Linus Maximilian Strauchmann war zur Stelle, als Steimbke den zweiten Ball nicht verteidigt bekam.

Auch im zweiten Durchgang dominierte Bückeburg die Spielanteile, doch die besseren Chancen hatte Steimbke. In der 75. Minute stand der Pfosten einem möglichen 2:1 im Weg, zehn Minuten später verpasste ein Spieler am langen Pfosten den Ball aus zwei Metern Entfernung. „Wir hatten die klareren Gelegenheiten, aber konnten den Ball nicht über die Linie drücken“, sagte Pissor. Hinten musste sich Keeper Pascal Paatzsch ebenfalls mehrfach auszeichnen, unter anderem bei einem direkt aufs Tor gezogenen Eckball, den er gerade noch von der Linie kratzte. Das Remis schien greifbar – bis zur letzten Aktion der Partie.