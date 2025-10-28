Luthe und Springe sammeln wichtige Punkte – Foto: Philipp Reichelt

Später Elfmeter, Kantersieg und Derby-Drama am 12. Spieltag Ein windiger Herbstsonntag bringt Spannung, Tore und Emotionen – während Ihme-Roloven dank eines späten Elfmeters aufschließt, erlebt Gehrden ein Torfestival.

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte es in sich: Vom Last-Minute-Elfmeter über einen klaren Heimsieg bis zum torreichen Ausrufezeichen in Gehrden bot das Wochenende alles, was den Bezirksliga-Fußball ausmacht. Das Spitzenspiel zwischen dem MTV Rehren und dem SV Ihme-Roloven war dabei der taktische Höhepunkt des Spieltags – auch wenn es für Rehren-Trainer Mike Schönherr am Ende eine bittere Niederlage setzte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren SV Ihme-Roloven 1947 Ihme-Rol 0 1 Abpfiff In einer intensiv geführten Spitzenpartie unterlag der MTV Rehren dem direkten Konkurrenten aus Ihme-Roloven knapp mit 0:1. Trainer Mike Schönherr sprach nach der Begegnung von einem „typischen 0:0-Spiel“ – wenige Chancen, viel Disziplin und zwei taktisch hervorragend eingestellte Teams.

Bei schwierigen Windbedingungen neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, ehe in der 82. Minute ein Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte. Christos Tsitouridis traf vom Punkt und sicherte Ihme-Roloven damit den achten Saisonsieg. Trotz des Rückschlags lobte Schönherr seine Mannschaft ausdrücklich: „Die Jungs haben alles reingeworfen und das Fehlen dreier Stammspieler stark kompensiert.“

Rehren bleibt damit bei 24 Punkten, während Ihme-Roloven mit nun 27 Zählern punktgleich mit Tabellenführer Pattensen an der Spitze steht.

Der FC Springe setzte seine starke Serie fort und feierte gegen Wunstorf einen verdienten 3:1-Heimsieg. Früh sorgte Peterson Barbosa Mata für die Führung (20.), ehe Schulte nachlegte (35.). Wunstorf verkürzte durch Gültekin (80.), doch Joker Othman machte in der Nachspielzeit alles klar.

Springe bleibt mit 21 Punkten in Reichweite der Top fünf, während Wunstorf im Tabellenkeller weiter feststeckt.

Im Duell zweier Teams mit unterschiedlichen Ambitionen setzte sich der FC Eldagsen knapp durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Brünig die Gäste in Führung (56.), Golterns Bock glich kurz darauf aus (61.), doch Arlt entschied das Spiel in der Schlussphase (81.).

Eldagsen bleibt mit nun 23 Punkten Fünfter und wahrt Anschluss an die Spitze, während Goltern auf Rang 13 weiter um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Ein wahres Offensivfeuerwerk zündete der SV Gehrden. Innerhalb von nur 26 Minuten zwischen der 17. und 43. Minute entschieden die Gastgeber die Partie. Busse, Brinkmann, Köse, ein Eigentor von Unruh, Mailahn und Gedik sorgten für eine 6:0-Pausenführung – zugleich auch den Endstand.

Während Gehrden mit dem Kantersieg ein Ausrufezeichen setzt und auf Platz neun klettert, erlebte Aufsteiger Lindhorst einen rabenschwarzen Tag.

In einem packenden Spiel behielt der SV Arnum knapp die Oberhand. Bereits früh stellten Littelmann (5.) und Schneider (16.) die Weichen auf Sieg. Enzen kam nach der Pause stark zurück, traf durch Horstmann (75.) und Kopystka (89.), doch Arnumer Kiddell (88.) hatte kurz zuvor das entscheidende 1:3 erzielt.

Mit dem Auswärtssieg bleibt Arnum auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze – nur einen Punkt hinter Pattensen und Ihme-Roloven. Enzen bleibt trotz guter Moral im Mittelfeld der Tabelle.

Ein Spiel in zwei Akten erlebten die Zuschauer in Luthe. Nach einer schwachen ersten Hälfte lagen die Gastgeber durch Treffer von Refahi (6.) und Romaus (45.+4) mit 0:2 hinten. Doch Luthe bewies Moral: Innerhalb von zwei Minuten trafen Yildiz per Elfmeter (70.) und Plinke (71.) zum verdienten Ausgleich.

Beide Teams teilen sich die Punkte – ein Resultat, das Luthe im Abstiegskampf etwas hilft, während Leveste (TV Jahn) im Mittelfeld bleibt.

Aufsteiger Kirchdorf nahm einen Punkt aus Egestorf mit – und das durchaus verdient. Wissel brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.+2), ehe Köksal (55.) für Germania ausglich. Egestorf drängte in der Schlussphase auf den Sieg, blieb aber ohne Fortune.

Kirchdorf stabilisiert sich weiter im oberen Mittelfeld, während Egestorf II trotz des Punktgewinns weiter Tabellenletzter bleibt.

