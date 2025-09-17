Später Elfmeter - Erster Saisonsieg

Vor dem Spiel durfte man vermuten, dass beide Teams sicherlich auf Sieg spielen würden. Schließlich schied Wacker Nordhausen in der Vorwoche beim Landesklässler SV Ifta aus und hatte deshalb gerade vor heimischem Publikum etwas gutzumachen. Die Schleizer, die beim knappen Aus gegen den ZFC Meuselwitz eher positive Schlagzeilen schrieben, waren stattdessen auf der Jagd nach dem ersten Zähler – oder eben sogar dreien.

So entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie, in der sich die beiden Fußballsportvereine einander im Minutentakt die Angriffe vortrugen. Zwingend wurde es zunächst aber nicht. Stattdessen flogen zahlreiche Standards in und durch die Strafräume der beiden Hüter Hoffmann und Groh. Den ersten nennenswerten Abschluss der Partie hatte Schleiz nach einer guten Viertelstunde, als Eichelkraut auf Pohl ablegte, der seinen Volley einige Meter neben das Tor setzte. Dem Schleizer Stürmer bot sich wenige Minuten später nach Bamba-Eingabe eine weitere sehr gute Möglichkeit zur Torerzielung, mit dem linken Fuß schloss er zentral zehn Meter vor dem Gehäuse aber zu lasch und unplatziert ab. Pätz verfehlte das Tor nach Bergers Flanke von rechts per Kopf.

Im zweiten Durchgang zeigte sich zunächst dasselbe Bild: Viel hin, viel her, wenig Zwingendes. Ein Pohl-Abschluss per Kopf-Schulter-Doppelkontakt aus kurzer Distanz war zu harmlos. Nach gut einer Stunde bewies Luis Groh einmal mehr seinen herausragenden Fähigkeiten auf der Linie, als er zunächst Ludwigs Abschluss von der Torlinie hexte und dann auch noch Knopps Nachschuss parierte. Letzterer fand kurz darauf abermals seinen Meister im Frisch-19-Jährigen, als er im Eins-gegen-eins das Leder vom Fuß gepflückt bekam. Da überschlugen sich die Ereignisse, denn praktisch im Gegenangriff wurde Wacker-Spielführer Schwerdt zum tragischen Helden. Denn sein abstehender Ellenbogen blockierte Pätz' Flanke im Strafraum. Schiedsrichter Ralf Schwethelm entschied für die Hausherren unglücklicher-, aber auch korrekterweise auf Strafstoß. Den verwandelte Albert Pohl ohne großen Hick-Hack zum Tor des Tages. So kam er gegen seinen starken und an diesem Tag mit einer Choreografie geehrten Bewacher Marcus Vopel – seit 25 Jahren schnürt er ununterbrochen die Töppen für die Nordthüringer – doch noch zu einem Treffer. Schon zu Beginn der Partie war der Ärger im Schleizer Lager wegen eines vermeintlichen Handspiels groß. Der Verlauf der Schlussphase ist schnell erzählt: Schleiz ließ sich etwas fallen, während Nordhausen nach der Chance auf den Ausgleich suchte. Die fand Wacker nicht, ebenso konnte Schleiz aus Kontersituationen keinen Profit schlagen. Deshalb blieb es beim 0:1 und dem Auswärtserfolg für die Rennstädter.

Schleiz' Keeper Luis Groh verriet nach der Partie: "Nach drei sehr bitteren Spielen fühlt es sich einfach unglaublich gut an, endlich die ersten drei Punkte geholt zu haben. Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs und darauf, wie wir heute als Einheit aufgetreten sind. Dieser Sieg tut einfach wahnsinnig gut und gibt uns enormen Rückenwind."

Mit dem will die Fritzsch-Elf dann am kommenden Samstag (20. September) ab 14:00 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Eichsfeld bestehen. Der Plauener Coach zeigte sich – ohne seiner Mannschaft "ein Alibi für die ein oder andere schwache Phase des Spiels zu geben" – angesichts elf fehlender Spieler (Jünger, Weiß, Hoyer, Beyer, Lorenz, Arakaki, Ichiguchi, Liebold, Dorn, Langer & Nukovic) ebenfalls zufrieden: "Auch wenn wir heute nicht über 90 Minuten überzeugen konnten, haben die Jungs hier alles reingehauen. Wir hatten gleich zu Beginn etwas Pech, dass wir einen klaren Handelfmeter nicht zugesprochen bekamen und die Großchancen von Pohl und Pätz nicht zur Führung nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir offensiv wie defensiv oftmals fahrlässig, aber es wurde heute nicht bestraft und wir konnten durch das Strafstoßtor von Pohl den ersten Dreier einfahren."