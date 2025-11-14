Später Elfmeter bringt Kickers Emden einen Punkt gegen Spitzenreiter

Mit großer Leidenschaft und einem späten Happy End hat der BSV Kickers Emden heute dem Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel einen Punkt abgetrotzt. Vor 1700 Zuschauern boten beide Teams ein intensives und umkämpftes Spiel, das mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden endete.

Die Partie nahm spät Fahrt auf: In der 42. Minute brachte Allah Aid Hamid die Gäste in Führung und sorgte für die knappe Halbzeitführung des Tabellenführers. Nach dem Seitenwechsel glich David Schiller in der 58. Minute zum 1:1 aus. Drochtersen schlug jedoch schnell zurück – nur sieben Minuten später traf Nikola Serra zum 2:1 für die Gäste. Emden blieb trotz des Rückstands mutig und wurde spät belohnt. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Tido Steffens einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:2-Ausgleich. ---

Morgen, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 SV Werder Bremen Werder II 13:30 live PUSH

Weiche trennte sich zuletzt torlos von Phönix Lübeck, zeigte aber defensive Stabilität. Bremen II gelang gegen Altona 93 unter der Woche beim 5:1-Sieg wieder ein Befreiungsschlag. Während Flensburg mit einem Sieg weiter das Mittelfeld anführen kann, kann Werder zum kommenden Gegner aufschließen und den SC in der Tabelle sogar überholen. Das Hinspiel endete mit einem 5:1-Sieg für den SC Weiche Flensburg. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck SV Meppen SV Meppen 14:00 live PUSH

Ein echtes Traditionsduell an der Lohmühle. Lübeck gewann zuletzt 3:2 beim Bremer SV und zeigte Moral, bleibt aber defensiv anfällig. Meppen setzt beim 2:2 gegen Emden seine Ungeschlagenen-Serie fort und führt mit 53 Toren weiterhin die Offensiv-Statistik der Liga an. Für beide Teams steckt viel Brisanz im Spiel: Lübeck will seine Heimstärke beweisen, Meppen darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SV Meppen. ---

Morgen, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 18:00 live PUSH

Oldenburg bleibt durch das 1:0 im Topspiel bei Jeddeloh erster Verfolger von Drochtersen/Assel. Die Offensive präsentiert sich weiterhin variabel, die Defensive stabil. Norderstedt holte beim 1:0 gegen Altona wichtige Punkte im Abstiegskampf, reist aber als klarer Außenseiter an. Für den VfB zählt nur ein Dreier, um Meppen und Drochtersen unter Druck zu setzen. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den VfB Oldenburg. ---

Lohne sendete mit dem 3:1 in Hannover ein Lebenszeichen und hofft, diesen Schwung mitzunehmen. Der Aufsteiger kämpft um jeden Punkt. Phönix dagegen blieb beim 0:0 in Flensburg blass, steht aber weiterhin solide auf Rang fünf. Der Favorit kommt aus Lübeck – aber Lohne tritt inzwischen freier auf und wittert im eigenen Stadion Chancen. Das Hinspiel endete mit einem 5:0-Sieg für den 1. FC Phönix Lübeck. ---

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II HSC Hannover HSC Hannover 13:00 live PUSH