Später Elfmeter bringt Kickers Emden einen Punkt gegen Spitzenreiter

Mit großer Leidenschaft und einem späten Happy End hat der BSV Kickers Emden heute dem Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel einen Punkt abgetrotzt. Vor 1700 Zuschauern boten beide Teams ein intensives und umkämpftes Spiel, das mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden endete.
Die Partie nahm spät Fahrt auf: In der 42. Minute brachte Allah Aid Hamid die Gäste in Führung und sorgte für die knappe Halbzeitführung des Tabellenführers. Nach dem Seitenwechsel glich David Schiller in der 58. Minute zum 1:1 aus. Drochtersen schlug jedoch schnell zurück – nur sieben Minuten später traf Nikola Serra zum 2:1 für die Gäste. Emden blieb trotz des Rückstands mutig und wurde spät belohnt. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Tido Steffens einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:2-Ausgleich.
---
Weiche trennte sich zuletzt torlos von Phönix Lübeck, zeigte aber defensive Stabilität. Bremen II gelang gegen Altona 93 unter der Woche beim 5:1-Sieg wieder ein Befreiungsschlag. Während Flensburg mit einem Sieg weiter das Mittelfeld anführen kann, kann Werder zum kommenden Gegner aufschließen und den SC in der Tabelle sogar überholen. Das Hinspiel endete mit einem 5:1-Sieg für den SC Weiche Flensburg.
---
Ein echtes Traditionsduell an der Lohmühle. Lübeck gewann zuletzt 3:2 beim Bremer SV und zeigte Moral, bleibt aber defensiv anfällig. Meppen setzt beim 2:2 gegen Emden seine Ungeschlagenen-Serie fort und führt mit 53 Toren weiterhin die Offensiv-Statistik der Liga an. Für beide Teams steckt viel Brisanz im Spiel: Lübeck will seine Heimstärke beweisen, Meppen darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SV Meppen.
---
Oldenburg bleibt durch das 1:0 im Topspiel bei Jeddeloh erster Verfolger von Drochtersen/Assel. Die Offensive präsentiert sich weiterhin variabel, die Defensive stabil. Norderstedt holte beim 1:0 gegen Altona wichtige Punkte im Abstiegskampf, reist aber als klarer Außenseiter an. Für den VfB zählt nur ein Dreier, um Meppen und Drochtersen unter Druck zu setzen. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den VfB Oldenburg.
---
Lohne sendete mit dem 3:1 in Hannover ein Lebenszeichen und hofft, diesen Schwung mitzunehmen. Der Aufsteiger kämpft um jeden Punkt. Phönix dagegen blieb beim 0:0 in Flensburg blass, steht aber weiterhin solide auf Rang fünf. Der Favorit kommt aus Lübeck – aber Lohne tritt inzwischen freier auf und wittert im eigenen Stadion Chancen. Das Hinspiel endete mit einem 5:0-Sieg für den 1. FC Phönix Lübeck.
---
Der HSV II meldete sich mit zwei jüngsten Siegen zurück und gewann beim 1:0 in Hannover mit reifer Leistung. HSC Hannover verlor dagegen 1:3 gegen Lohne und bekam zu allem Überfluss auch noch zwei rote Karten. Beide Teams stehen mit 21 Punkten im Mittelfeld – ein Sieg würde den Blick nach oben richten. Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den HSC Hannover.
---
Altona blieb beim 1:5 gegen Werder Bremen II ohne Fortune und stagniert auf Rang 16. Nun kommt Jeddeloh – trotz der 0:1-Niederlage gegen Oldenburg spielt der SSV weiterhin eine starke Saison und greift sogar nach den Spitzenplätzen. Der Unterschied könnte in der Effektivität liegen: Altona kämpft, Jeddeloh punktet. Oder gelingt Altona doch eine Überraschung? Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für den SSV Jeddeloh.
---
St. Pauli II unterlag 1:2 in Drochtersen, zeigte aber über weite Strecken eine couragierte Leistung. Der Bremer SV war beim 2:3 gegen Lübeck vor allem in der Anfangsphase nicht auf dem Platz, hat sich jedoch noch gut zurück gekämpft. Beide Teams brauchen Punkte – die Kiezkicker für den Abstiegskampf, der BSV, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den Bremer SV.