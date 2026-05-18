Später Elfmeter beschert Rot am See den Sieg

Die Platzherren gingen bereits in der 5. Minute 1:0 in Führung, als der Gerabronner Torhüter Sebastian Schuch bei einem Rückpass ausrutsche und Sven Maier das Leder nur noch ins leere Tor schieben musste. Davon erholten sich die Gäste aber bald wieder und hielten die Partie gegen den Gastgeber anschließend durchaus offen. Dadurch kamen die Platzherren nicht wie erhofft zur Geltung, und das Spiel plätscherte mehr oder weniger vor sich hin. Gegen Ende der ersten Halbzeit kam dann der TSV immer stärker auf, und nachdem der TVR-Torhüter Ciprian Bica einen Schuss von Anton Walber aus 8 m zunächst reaktionsschnell abwehrte, war Lukas Moser zur Stelle und staubte zum 1:1-Ausgleich ab. Nach dem Wechsel übernahm der TVR zusehends das Kommando und erspielte sich einige gefährliche Strafraumszenen, scheiterte aber am eigenen Unvermögen oder am guten Gästeschlussmann Schuch, der seinen anfänglichen Fehler mehr als einmal wettmachte. Die Gäste kamen zwar auch einige Male gefährlich nach vorne, konnten sich aber gegen die aufmerksame TVR-Abwehr selten durchsetzen. Gegen den durch eine Gelb-Rote Karte dezimierten Gegner erhöhten die Einheimischen zum Spielende hin nochmals den Druck, und als der eingewechselte Georg Payne nach einem abermaligen Ausrutscher eines Gerabronner Abwehrspielers im Strafraum gelegt wurde, verwandelte Lucas Uhl den fälligen Foulelfmeter schließlich zum letztlich verdienten 2:1-Siegtreffer.