Später Elfer-Schock für Waldalgesheim

Es bleibt dabei, die Abwehr-Experten des SV Alemannia Waldalgesheim bekommen ihren Kasten nicht mehr sauber. Die Konsequenz: ein 2:2 (1:1) bei Abstiegskandidat SV Morlautern, eine Serie aus sechs Verbandsligaspielen mit nur einem Dreier. Weil der SVA zweimal eine Führung hergeschenkt hat. Das unzweideutige Fazit von Trainer Elvir Melunovic: „Es war wieder viel mehr drin, aber wir haben es auch nicht verdient, ganz oben zu stehen.“

Tragischer Held was Manel Goncalves. Der Neuzugang von RW Walldorf II, vorige Saison noch weitaus häufiger in der Kreisliga- als in der Verbandsliga-Mannschaft am Ball, schien mit Tor und Vorlage schon wie der sichere Matchwinner. Erst zog der 20-Jährige ab, bekam den parierten Ball zurück und legte für Mahdi Mehnatgirs Führungstor auf (44.). Dann verwertete Goncalves in einer Schienenspieler-Coproduktion eine Flanke von Philipp Gänz mit Körpertäuschung und Innenseite zum 2:1 (57.).

Kelan Vaughn hatte für die Pfälzer nach einem Standard per Kopf ausgeglichen (45.+1). Die Alemannia verpasste bei einer Vielzahl Tormöglichkeiten die Vorentscheidung. „Leider war es das alte Lied“, erzählt Melunovic, „wir brauchen viel zu viele Chancen, um Tore zu schießen.“ Mehnatgir hatte, frei vor dem Keeper, einen Hattrick auf dem Schlappen. Auch Goncalves tauchte noch einmal frei vor Patrick Ruby auf, der zudem Nils Gräffs Freistoß stark parierte. Und das war nur die erste Hälfte. „In der zweiten Halbzeit kamen noch einige weitere Chancen dazu, in denen wir das Spiel klar machen müssen.“

Von den Platzherren sah Melunovic wenig Angsteinflößendes: „Der Gegner hat mit langen Bällen und zweiten Bällen operiert und kam so nur zu Halbchancen.“ Und, womit wir beim tragischen Helden wären, einem späten Elfmeter. „Manel grätscht den Gegner ab, über die Entscheidung müssen wir nicht reden“, sah der Chefcoach einen zweifelsfrei korrekten Pfiff. Felix Bürger versenkte (89.), der sicher geglaubte Dreier war futsch.