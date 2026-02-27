Später Elfer entscheidet hitziges Duell: Stockum schlägt Weitmar 2:1 von Isaija Zecevic · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

In einem hitzigem Duell setzte sich Stockum mit 2:1 durch. – Foto: Harald Szczygiol

Im Duell zwischen dem TuS Stockum und dem SC Weitmar bekamen die Zuschauer eine intensive Partie mit viel Emotion, Karten und drei Treffern zu sehen. Am Ende setzte sich Stockum knapp mit 2:1 durch. Bettermann bringt Stockum in Führung Die Hausherren erwischten den besseren Start. In der 35. Minute traf Nick Alexander Bettermann zu seinem 7. Saisontor und brachte den TuS mit 1:0 in Front. Bis zur Pause verteidigte Stockum die Führung, ehe es nach 45+2 Minuten in die Kabinen ging.

Weitmar kommt stark aus der Pause Direkt nach Wiederanpfiff nahm die Partie weiter Fahrt auf. In der 50. Minute glich Justin Decker für den SC Weitmar zum 1:1 aus – es war bereits sein 15. Saisontreffer. Die Vorlage lieferte Tobias Zerner (2. Saisonassist). Kurz zuvor hatte Weitmar gewechselt: Paul Lennart Jahndorf ersetzte Alexei Nowototschin (50.). Auch Stockum reagierte personell und brachte in der 53. Minute Louis Orthbandt für Nick Alexander Bettermann.