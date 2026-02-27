Später Elfer entscheidet hitziges Duell: Stockum schlägt Weitmar 2:1

Im Duell zwischen dem TuS Stockum und dem SC Weitmar bekamen die Zuschauer eine intensive Partie mit viel Emotion, Karten und drei Treffern zu sehen. Am Ende setzte sich Stockum knapp mit 2:1 durch.
Die Hausherren erwischten den besseren Start. In der 35. Minute traf Nick Alexander Bettermann zu seinem 7. Saisontor und brachte den TuS mit 1:0 in Front. Bis zur Pause verteidigte Stockum die Führung, ehe es nach 45+2 Minuten in die Kabinen ging.
Direkt nach Wiederanpfiff nahm die Partie weiter Fahrt auf. In der 50. Minute glich Justin Decker für den SC Weitmar zum 1:1 aus – es war bereits sein 15. Saisontreffer. Die Vorlage lieferte Tobias Zerner (2. Saisonassist).
Kurz zuvor hatte Weitmar gewechselt: Paul Lennart Jahndorf ersetzte Alexei Nowototschin (50.). Auch Stockum reagierte personell und brachte in der 53. Minute Louis Orthbandt für Nick Alexander Bettermann.
In einer zunehmend hitzigen Phase mit mehreren Verwarnungen – unter anderem für Mats Rose (71., Halten) und Kai Leander Bettermann (73., Foulspiel) – übernahm Stockum erneut die Führung.
Julian Phil Zöllner verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:1. Es war sein 12. Saisontor.
Die Schlussviertelstunde hatte es in sich: Insgesamt verteilte der Schiedsrichter mehrere Gelbe Karten. Tobias Zerner (71., Meckern) sowie Justin Decker (71., Meckern) sahen Gelb auf Weitmarer Seite. In der 75. Minute wechselte Stockum erneut: Nico Dassmann kam für Mats Rose.
In der Schlussphase mussten auch Hendrik Widrinna (90., Meckern) und Tobias Brattkow (88., Halten) vom SC Weitmar noch Verwarnungen hinnehmen.
Trotz aller Bemühungen gelang Weitmar kein weiterer Treffer mehr. So blieb es beim 2:1-Erfolg für den TuS Stockum, der damit wichtige Punkte im Saisonverlauf sichert.