Später Elfer bringt die Entscheidung: Nun kommt der VfB Stuttgart

Es war ein Härtetest voller Wendungen und emotionaler Momente. Die TSG Balingen hat sich in einem packenden Vorbereitungsspiel knapp mit 3:2 gegen die SG Empfingen durchgesetzt. Nach einem intensiven Schlagabtausch, der erst in den Schlussminuten per Strafstoß entschieden wurde, richten sich alle Augen auf das Highlight-Spiel am kommenden Sonntag.
Ein kalter Schauer zum Auftakt
Die TSG Balingen startete mit viel Elan in das Testspiel gegen die SG Empfingen. Doch der Außenseiter versteckte sich keineswegs und sorgte früh für eine kalte Dusche. In der 19. Spielminute ging die SG Empfingen durch einen Treffer von Robin Schüssler mit 1:0 in Führung.
Im Lager der TSG Balingen hielt man kurz den Atem an, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später, in der 23. Spielminute, schlug die Stunde von Simon Klostermann. Mit viel Entschlossenheit erzielte er den Ausgleich zum 1:1 und brachte das Team zurück in diese emotionale und umkämpfte Partie. Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.
Führung, Rückschlag und der späte Jubel
Die zweite Spielhälfte bot ein echtes Wechselbad der Gefühle. Die TSG Balingen drängte auf die Führung und belohnte sich in der 67. Spielminute, als Noel Feher zum 1:2 traf. Nur drei Minuten später, in der 70. Spielminute, folgte ein Rückschlag für den Landesligisten: Ein Spieler der SG Empfingen sah die gelb-rote Karte.
Trotz gab sich der Gastgeber nicht geschlagen. In Unterzahl mobilisierte Empfingen die Kräfte und kam in der 80. Minute durch Marius Tittjung tatsächlich zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu übertreffen. In der 88. Spielminute gab es einen Handelfmeter für die TSG Balingen. Simon Klostermann übernahm die Verantwortung, verwandelte den Handelfmeter zum 2:3-Endstand und krönte sich zum Matchwinner in diesem Vorbereitungskick.
Der Blick richtet sich auf das ganz große Highlight
Kaum ist der Abpfiff gegen Empfingen ertönt, richtet sich der gesamte Fokus der TSG Balingen auf eine Begegnung der ganz besonderen Art. Am kommenden Sonntag, dem 19. Juli 2026, steht für die TSG Balingen das Highlightspiel der gesamten Vorbereitung auf dem Programm. Kein Geringerer als der VfB Stuttgart gibt seine Visitenkarte ab. Für die TSG Balingen ist dieses Aufeinandertreffen mit einem erstklassigen Gegner aus der Bundesliga eine gigantische Herausforderung. Die Vorfreude im Verein ist riesig, denn ein solches Duell ist für jeden Akteur auf dem Rasen ein emotionales Ereignis.
Ein Fußballfest am Sonntagnachmittag
Der Anpfiff zu diesem mit Spannung erwarteten Kräftemessen erfolgt am Sonntag um 14:30 Uhr. Für die TSG Balingen bietet dieses Spiel die perfekte Gelegenheit, sich auf dem Rasen zu präsentieren und die eigene Form gegen die Profis unter Beweis zu stellen. Während der Test gegen die SG Empfingen bereits alles abverlangt hat, wird die Aufgabe gegen den VfB Stuttgart noch einmal eine ganz andere Dimension annehmen.