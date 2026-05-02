Später Dreierschlag: TSG Öhringen festigt Platz im oberen Drittel

– Foto: Herbert Schürl

In der Landesliga, Staffel 1, stand heute die Fortsetzung des 25. Spieltags auf dem Programm, bei der die sportlichen Kontraste kaum größer hätten sein können. In einem Duell, das über weite Strecken von der Anspannung des Abstiegskampfes und dem Drang nach einer Spitzenplatzierung lebte, suchten beide Mannschaften mit großer Leidenschaft die Entscheidung auf dem Rasen.

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Vor 260 Zuschauern entwickelte sich eine Geduldsprobe für die Gastgeber. Die Sport-Union Neckarsulm rannte gegen das Bollwerk der SGM Krumme Ebene am Neckar an, die im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt. Lange Zeit schien das Unentschieden für die Gäste greifbar, doch die individuelle Klasse der Neckarsulmer setzte sich am Ende durch. Den Treffer zum 1:0 erzielte Marco Romano in der 69. Minute, was den Bann endlich brach. Die endgültige Entscheidung markierte Mattia Trianni in der 84. Minute mit dem 2:0-Endstand. ---

Die 130 Zuschauer in Löchgau wurden Zeugen einer Machtdemonstration. Der FV Löchgau ließ gegen den TSV Ilshofen von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran aufkommen, wer der Herr im Haus ist. Das 1:0 erzielte Furkan Yumurtaoglu bereits in der 6. Minute, der nur wenig später in der 8. Minute zum 2:0 nachlegte und in der 18. Minute mit dem 3:0 seinen Hattrick innerhalb der Anfangsphase perfekt machte. In der 63. Minute erhöhte Mario Andric auf 4:0, womit die Partie endgültig entschieden war. Den Schlusspunkt setzte Jonas Lausenmeyer in der 90. Minute, als er per Foulelfmeter den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand markierte. ---

Ein hochemotionaler Schlagabtausch bot sich den 150 Zuschauern beim Aufeinandertreffen des TSV Heimerdingen 1910 und des TSV Crailsheim. In einer Partie, die von ständigen Wendungen geprägt war, sahen die Gastgeber bereits wie der sichere Sieger aus, ehe die Nachspielzeit zuschlug. Die Torfolge begann mit dem 0:1 durch Luca Blümlein in der 23. Minute, der die Gäste zunächst in Führung brachte. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Gabriel Fota in der 47. Minute der Ausgleich zum 1:1. In der 70. Minute erzielte Sebastian Bortel das 2:1 für Heimerdingen und versetzte das Heimpublikum in Ekstase. Doch Crailsheim bewies Moral und kämpfte bis zum Umfallen: Tim Messner markierte in der Nachspielzeit (90.+1) den umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand. ---

Vor 77 Zuschauern entwickelte sich eine Begegnung, die für die Gastgeber lange Zeit zu einer echten Geduldsprobe wurde. Der Aufsteiger TSG Öhringen tat sich schwer, die stabilen, aber tief stehenden Reihen des Tabellenletzten zu knacken. Der SV Kaisersbach hingegen verteidigte mit dem Mut der Verzweiflung und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Die Erlösung für die heimischen Fans ließ bis tief in die zweite Halbzeit auf sich warten. Den ersten Treffer der Partie erzielte Volkan Demir in der 71. Minute zur 1:0-Führung für die Hausherren. Kaisersbach versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um den so wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zu erzwingen, doch die Gegenwehr brach in den letzten Augenblicken der Partie endgültig zusammen. Alex Cosentino erhöhte in der 90. Minute auf 2:0, ehe Lorik Makolli in der Nachspielzeit der Begegnung (90.+1) den Treffer zum 3:0-Endstand markierte. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

Der Tabellenführer reist mit der Wucht eines 2:0 gegen Öhringen an. SKV Rutesheim steht bei 56 Punkten und hat die Spitze mit beeindruckender Konstanz verteidigt. SG Weinstadt dagegen ging zuletzt in Ilshofen mit 1:5 unter und steht mit 34 Punkten in einer Zone, in der man weder ganz frei noch ganz in Gefahr ist. Das Hinspiel gewann Rutesheim in einem wilden Spiel mit 5:4. Genau das macht diese Partie so reizvoll: Weinstadt weiß, dass man dem Spitzenreiter wehtun kann. Rutesheim wiederum will keine Einladung an die Verfolger schicken. ---

Morgen, 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:00 live PUSH

Beide Mannschaften blicken eher nach unten als nach oben, und genau deshalb hat dieses Spiel Schärfe. GSV Pleidelsheim verlor zuletzt 1:4 in Leonberg/Eltingen und steht mit 25 Punkten nur knapp vor den gefährlicheren Regionen. SpVgg Satteldorf überraschte mit dem 1:0 gegen Löchgau und geht mit 27 Punkten in dieses Auswärtsspiel. Das Hinspiel gewann Satteldorf deutlich mit 5:1. Pleidelsheim braucht zuhause ein anderes Gesicht, um sich Luft zu verschaffen. Satteldorf kann mit einem weiteren Erfolg einen kleinen, aber wertvollen Abstand zwischen sich und die unmittelbare Abstiegsangst schieben. ---

TV Oeffingen kommt mit Rückenwind nach dem 5:1 in Kaisersbach und hat sich auf 29 Punkte geschoben. SSV Schwäbisch Hall dagegen erlitt beim 3:4 gegen Heimerdingen einen schmerzhaften Rückschlag und steht bei 37 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1. Für Oeffingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich weiter aus dem unteren Bereich herauszuarbeiten und ein echtes Polster aufzubauen. Schwäbisch Hall braucht nach dem wilden vergangenen Wochenende wieder mehr Ordnung. Es ist ein Spiel zwischen Aufatmen und neuem Druck – und genau das macht es so brisant. ---

Zum Abschluss wartet ein Duell aus dem oberen Mittelfeld, das mehr Bedeutung trägt, als es auf den ersten Blick scheint. SG Schorndorf gewann zuletzt souverän 4:1 bei der SGM Krumme Ebene am Neckar und festigte mit 45 Punkten Rang drei. SV Leonberg/Eltingen setzte sich mit 4:1 gegen Pleidelsheim durch und steht nun bei 34 Punkten. Das Hinspiel gewann Schorndorf mit 3:1. Für die Gastgeber geht es darum, die starke Position hinter dem Spitzenduo zu behaupten. Leonberg/Eltingen kann dagegen mit einem Auswärtssieg in eine Zone vorstoßen, in der sich eine Saison noch einmal deutlich heller anfühlen würde.