Später Doppelschlag stoppt Frechens Mut – Gladbach bleibt ungeschlagen

Die SpVg Frechen 20 hat im Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 eine bittere 0:2-Niederlage kassiert – vor allem, weil die Mannschaft von Okan-Tamer Özbay über weite Strecken auf Augenhöhe agierte und den Spitzenreiter bis in die Schlussphase hinein forderte. Doch zwei späte Treffer von Tristan Arndt (81.) und Finn Stromberg (90.+2) entschieden eine Partie, bei der Frechen mit etwas mehr Konsequenz, aber auch mit mehr Spielglück einen Punkt hätte mitnehmen können.

Die Hausherren erwischten einen guten Start, gingen mit hoher Intensität in die Zweikämpfe und bestimmten das Bild der ersten 45 Minuten. „Wir waren griffiger, galliger und in meinen Augen einen Tick besser als Bergisch Gladbach“, erklärte Özbay. Seine Mannschaft habe „eine sehr gute Präsenz“ gezeigt und sei „voll im Spiel“ gewesen, auch wenn die ganz großen Chancen ausblieben.

Auch 09-Trainer Kevin Kruth bestätigte später, wie anspruchsvoll dieses Auswärtsspiel für seinen Tabellenführer war. Frechen sei „ein richtig guter Gegner – sehr kompakt, extrem griffig und stark im Umschalten“ gewesen. So entwickelte sich ein Duell auf absoluter Augenhöhe, in dem „beide Teams jeweils eine Topchance“ hatten.

Gladbach übernimmt nach der Pause Initiative – doch Frechen hält dagegen

Nach Wiederanpfiff bekam Gladbach etwas mehr Spielkontrolle, ließ Frechen aber niemals entscheidend wegziehen. Kruth hob hervor, dass seine Mannschaft sich „defensiv gut sortierte“, während Frechen weiterhin gefährlich blieb, jedoch selten klare Abschlusssituationen kreieren konnte.

– Foto: Nick Förster

Özbay sah eine leichte Überlegenheit des Tabellenführers, betonte aber auch die Reaktion seines Teams: „Wir haben uns Mitte des Durchgangs wieder stabilisieren können.“ In einer Partie, in der beide Mannschaften viel investierten, schien lange ein torloses Remis möglich. Vor allem, weil Frechen eine der spielentscheidenden Szenen nicht auf seiner Seite bekam.

Der Knackpunkt: Nicht gegebener Handelfmeter – und direkt danach der Rückstand

Die Trainer beider Mannschaften sprachen offen darüber, wie eng die Partie bis zur 81. Minute stand. Für Frechens Coach war eine Szene kurz vor dem Gegentreffer besonders folgenreich: „Die spielentscheidende Szene ist für mich der nicht gegebene Handelfmeter unmittelbar vor dem Gegentreffer. Das ist eine klare Schlüsselszene – negativ für uns.“

Im direkten Anschluss fiel das 0:1 – und aus Frechener Sicht auf denkbar unglückliche Weise. Özbay beschrieb den Treffer von Arndt als „einen Linksschuss oder eine Flanke von der Strafraumkante, der Expected-Goals-Wert dürfte bei 0,00 liegen“. Sein Torhüter habe den flatternden Ball „nicht richtig weggefaustet“, sodass Gladbach aus einer eigentlich ungefährlichen Position in Führung ging.

Kruth bestätigte diese Einschätzung überraschend offen: „Eigentlich sollte es wohl eine Flanke werden, aber der Ball fliegt scharf aufs Tor, flattert, und der Torwart bekommt nicht mehr die Hände dahinter.“

Frechen öffnet – Gladbach kontert eiskalt

Mit dem Rückstand im Nacken öffnete Frechen die Defensive – und wurde bestraft. In der Nachspielzeit lief Finn Stromberg mit Ball „allen Gegenspielern weg“, wie Kruth schilderte, und vollendete „eiskalt“ zum 0:2. Damit war die Begegnung entschieden.

Ein enger Schlagabtausch – mit bitterem Ausgang für Frechen

Am Ende fühlte sich das Ergebnis für die Gastgeber härter an, als der Spielverlauf es hergab. „Über 90 Minuten betrachtet war es eine ausgeglichene Partie“, fasste Özbay zusammen. Seine Spieler hätten sich „definitiv mehr verdient – zwei Schlüsselszenen haben letztlich den Ausschlag gegeben“.

Kruth sah sein Team dank der klareren Chancen und der starken Defensive auf der Siegerstraße: „Unterm Strich war es – auch aufgrund der klareren Chancen – ein verdienter Auswärtssieg.“ Gleichzeitig lobte er die mentale Stärke seiner Mannschaft, die nun seit zwölf Spielen ungeschlagen ist: „Solche engen Spiele für sich zu entscheiden, gibt oft mehr als ein klarer Sieg.“