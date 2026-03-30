Später Doppelschlag sichert Sieg

Durch ein Eigentor durch Luis Schüttler, der einen Eckball unglücklich ins eigene Netz verlängerte, gerieten die Platzherren früh in Rückstand, doch postwendend erzielte Julian Wacker den Ausgleich, als er eine flache Hereingabe von Jan Wagner ins Tor spitzelte. In der Folgezeit dominierten die Einheimischen die Partie eindeutig und hatten in der 30. Minute die große Chance aufs 2:1, doch Sven Maier scheiterte mit einem Foulelfmeter an Gästetorwart Luca Schumann, und auch den Nachschuss entschärfte der FCH-Keeper. Von den Gästen kam im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs recht wenig, einzig nach einem Eckball wurde es noch einmal gefährlich im Roter Strafraum, doch Ciprian Bica konnte letztlich einen Kopfball von Jens König aus nächster Distanz abwehren. Fünf Minuten nach dem Wechsel hatte zunächst Ishmael Quayson das 2:1 auf dem Fuß, doch aus 10 m traf er nur die Unterkante der Latte. Auf der Gegenseite landete ein Kopfball von Petar Zahov in der 58. Minute am Pfosten. Nachdem Benjamin Früh in der 73. Minute das Leder aus 10 m noch knapp am linken Pfosten vorbeisetzte, machte er es zehn Minuten vor Schluss besser. Nach Vorlage von Emmanuel Forson hob er den Ball elegant am Torwart vorbei zum 2:1 ins Netz. Nur eine Zeigerumdrehung später machte Lars Köber den Doppelschlag perfekt, indem er wiederum nach Vorarbeit von Forson die Kugel überlegt aus 8 m einschob. In der 88. Minute hätte Ishmael Quayson fast noch auf 4:1 erhöht, doch er scheiterte frei aufs Tor zulaufend am Gästekeeper. Aber auch so war der hochverdiente Sieg für die Gastgeber unter Dach und Fach.