Später Doppelschlag sichert Emsbüren den Sieg

– Foto: Robert Gertzen

Trotz klarer Überlegenheit muss Emsbüren lange warten – erst zwei späte Treffer brechen den Widerstand des tief stehenden Schlusslichts.

Der SV Concordia Emsbüren hat sich beim Tabellenletzten SV Hage trotz klarer Überlegenheit lange schwergetan, am Ende aber einen verdienten 2:0-Auswärtssieg eingefahren. Zwei Treffer in der Nachspielzeit sorgten schließlich für die Entscheidung.

Von Beginn an übernahm der Tabellenzweite die Kontrolle. „Wir haben uns von Beginn an viel vorgenommen, die Mädels haben das auch super gemacht“, erklärte Trainer Marcel Gebhardt. Doch gegen tief stehende Gastgeberinnen fehlte zunächst die Durchschlagskraft: „Es war aber sehr schwierig, Hage stand sehr tief und hat das Zentrum gut verdichtet.“

Emsbüren dominierte das Spielgeschehen deutlich, ohne sich zunächst zu belohnen. „Wir hatten so um die 70 Prozent Ballbesitz und es war ein Spiel auf ein Tor. Leider konnten wir in der ersten Halbzeit kein Tor erzielen“, so Gebhardt. Trotz zahlreicher Offensivaktionen blieb es zur Pause torlos.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nur langsam. Emsbüren erhöhte den Druck weiter und reagierte mit Anpassungen: „In der zweiten Halbzeit haben wir personell umgestellt und noch mehr Druck auf das Tor von Hage gemacht.“ Die Geduld zahlte sich jedoch erst ganz spät aus.

In der Nachspielzeit brach der Bann: Ida Jansen traf in der 92. Minute zur Führung, ehe Lotta Tiebel nur wenige Augenblicke später nachlegte (97.). „Die Mädels haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und so konnten wir in der 93. und 96. Minute doch noch zwei Tore erzielen“, sagte Gebhardt.

Am Ende stand ein hart erarbeiteter Erfolg, der den Spielverlauf widerspiegelte: „Es war ein später, aber ein verdienter Sieg.“