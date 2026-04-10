Später Doppelschlag sichert Auswärtssieg

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In einer umkämpften Partie zwischen der SpVgg Engelbrechtsmünster und dem SV Manching II setzten sich die Gäste dank eines späten Doppelschlags durch. Vor 75 Zuschauern hielt die Defensivreihe der Heimelf lange stand, ehe Romeo Öxler in der 80. Minute zur Führung traf. Neun Minuten später sorgte erneut Romeo Öxler mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Trainer Andreas Ullmanns Mannschaft blieb trotz engagierter Leistung ohne Torerfolg, während das Team von Fatih Soysal und Steffen Zettier die drei Punkte mit nach Manching nahm.