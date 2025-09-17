Später Doppelschlag schockt Hildburghausen

Doch der Reihe nach: Die Begegnung begann mit etwas Verspätung, kurioserweise verursacht durch das Auto des Schiedsrichters. Auf dem Kunstrasen eröffnete William Simon mit einem Freistoß das Geschehen – er zog direkt auf das kurze Eck, doch Keeper Pascal Holland-Moritz konnte im Nachfassen klären. Kurz darauf sorgte ein Missverständnis in Hildburghausens Hintermannschaft für den Abschluss von Killian Pfaff. Bereits die ersten Minuten machten klar, dass beide Teams mit offenem Visier antraten. Schweina attackierte früh und unterstrich damit die offensive Marschroute. In der 11. Minute hatten die Platzherren die Riesenchance zur Führung: Nach einem Konter über links legte Maxi Schneider quer auf Ali Imedashvili, der völlig frei vor dem Tor stand. Doch er schob den Ball lediglich an den Außenpfosten. Auch Schweina ließ eine hundertprozentige Möglichkeit liegen, als Killian Pfaff frei vor Keeper Julius Geyling auftauchte, dieser jedoch glänzend parierte. Kurz vor der Pause drängten die Gäste erneut auf den Führungstreffer, doch die vielbeinige Abwehr hielt stand. Im direkten Gegenzug nutzte Hildburghausen ein schnelles Umschaltspiel: Maximilian Schneider traf den rechten Innenpfosten – und von dort sprang der Ball ins Tor zur 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel suchte Hildburghausen früh die Entscheidung. Ali Imedashvili hatte gleich die große Möglichkeit zum 2:0, doch Holland-Moritz reagierte überragend. Kurz darauf schossen Eichhorn und Simon ebenfalls knapp vorbei. Die Gastgeber hatten nun ihre beste Phase, Schweina wirkte müde nach den 90 Minuten Landesklassenfußball vom Freitag. Doch Hildburghausen ließ die Chancen liegen – und das sollte sich rächen. In der Schlussviertelstunde erhöhten die Platzhirsche nochmals den Druck. Eichhorns Schuss strich knapp am langen Pfosten vorbei, Imedashvili, Schneider und Peters vergaben nacheinander. Schweina hatte reichlich Glück – und schlug plötzlich eiskalt zu. Ein schneller Konter führte zum 1:1: Nach einem taktischen Foul von Tristan Rüffer, das der Schiedsrichter laufen ließ, kam der Ball auf die völlig entblößte rechte Abwehrseite. Dort hatte Killian Pfaff keine Mühe, zum Ausgleich zu vollenden – eine Vorteilsauslegung, für die der Referee sicher Lob vom Beobachter bekam. Hildburghausen reagierte wütend, offenbarte dabei aber Lücken in der Defensive. Schweinas Dustin Pfaff vergab noch freistehend aus fünf Metern, und David Arnolds Kopfball rettete Rüffer auf der Linie. Von außen kam zwar die Ansage, man müsse sich auch mal mit einem Punkt zufriedengeben – auf dem Platz wurde sie nicht umgesetzt. In der Nachspielzeit war es schließlich David Arnold, der seinen Kopfball zum 2:1-Auswärtssieg versenkte und den Jubelsturm der Gäste auslöste.