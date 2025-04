Später Doppelschlag reicht Angermünder FC zum Sieg gegen Wriezen

Zum Auftakt des 23. Spieltags der Landesklasse Nord hat der Angermünder FC seine Tabellenführung weiter ausgebaut. Gegen den FSV Blau-Weiß Wriezen setzte sich der Spitzenreiter in einer spannenden Partie mit 2:1 durch. Vor 140 Zuschauern entschied Angermünde das Spiel erst spät, bleibt aber auf Meisterschaftskurs.

Der Angermünder FC brauchte Geduld, um die kompakte Defensive des FSV Blau-Weiß Wriezen zu knacken. Die Gäste hielten lange dagegen. Erst in der zweiten Halbzeit fand der Spitzenreiter die entscheidenden Lücken. In der 68. Minute war es Matthias Manteufel, der den Bann brach und das 1:0 erzielte. Nur drei Minuten später erhöhte Kevin Dänhardt auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Trotz des Doppelschlags gab sich Wriezen nicht geschlagen und kam in der 90. Minute durch Kilian Karpe noch zum Anschlusstreffer. Angermünde ließ sich den Erfolg jedoch nicht mehr nehmen und feierte den 16. Saisonsieg.