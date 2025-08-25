Später Doppelschlag kostet Havelse den Sieg

Trotz einer frühen Führung durch John Posselt musste sich der TSV Havelse am dritten Spieltag der Saison beim FC Erzgebirge Aue geschlagen geben. Zwei Treffer der Gastgeber in der zweiten Halbzeit sorgten für die erste Niederlage der Havelser.

Der TSV Havelse hat am Sonntag die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Beim Debütduell mit dem FC Erzgebirge Aue unterlagen die Niedersachsen mit 1:2. Vor knapp 9.000 Zuschauenden im Erzgebirgsstadion brachte John Posselt die Gäste früh per Kopfball nach einer Ecke in Führung (6. Minute). In einer von Standardsituationen geprägten ersten Halbzeit verteidigte die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi konzentriert und ging mit dem knappen Vorsprung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Aue den Druck. Zunächst scheiterte Dimitrij Stefaniak noch am starken TSV-Torhüter Opitz), ehe der eingewechselte Antonio Jonjic Simnica zum Ausgleich traf. Acht Minuten vor dem Ende nutzte schließlich Erik Uhlmann eine Vorlage von Paul-Philipp Fallmann und drehte die Partie zugunsten der Sachsen.