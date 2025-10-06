Später Doppelschlag kostet drei Punkte

Meiningen hatte bereits in der ersten Hälfte ein leichtes Chancenplus und ging durch zwei Treffer von Samimi in einer fairen Partie mit 2:0 in Führung. Die Gäste gaben jedoch nie auf und brachten die Defensive des VfL immer wieder durch einfache, meist standardbasierte Angriffe in Bedrängnis.

In der Anfangsphase verzeichnete der VfL zunächst nur einige Ecken ohne Ertrag, während auf der Gegenseite Scholz und Franke jeweils gute Möglichkeiten vergaben. In der 17. Minute dann die erste große Chance für Meiningen: Strauß legte im richtigen Moment auf Franke ab, dessen Querpass Aljija in aussichtsreicher Position jedoch verzog. Kurz darauf rettete Henning auf der Linie gegen Scholz. Mitte der ersten Hälfte brachte Samimi die Hausherren nach einem Steckpass von Franke in Führung. Danach verflachte die Partie etwas, ehe erneut Samimi nach Vorlage von Strauß an Gästekeeper Büttner scheiterte. Kurz vor der Pause zeigte der VfL dann eine sehenswerte Kombination über die linke Abwehrseite: Nach einem schnellen Gegenangriff vollendete Samimi mit seinem zweiten Treffer zum 2:0.

Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Franke auf 3:0, nachdem Meiningen hoch presste und Strauß uneigennützig querlegte. Doch fast im Gegenzug verkürzte Scholz auf 3:1. Nach rund einer Stunde sah Gothas Kandetzki Rot, nachdem er Strauß mit einer Notbremse vor dem Strafraum gestoppt hatte. Der anschließende Freistoß blieb jedoch ohne Erfolg. Anstatt die numerische Überlegenheit zu nutzen, schlichen sich beim VfL nun Fehler ein. Zu viele Ballverluste und Unkonzentriertheiten im Spielaufbau brachten die Gäste immer wieder ins Spiel. Trotz weiterer Platzverweise – Landgraf (Unsportlichkeit) und Weida – blieb Meiningen in Überzahl, doch der Sieg schien zunehmend zu wackeln. Das 3:2 fiel nach einem einfachen Doppelpass: Der eingewechselte Simin traf per Distanzschuss unhaltbar unter die Latte. In der Nachspielzeit folgte schließlich der Ausgleich – erneut nach einem langen Ball. Henning konnte zunächst parieren, doch Leischner drückte den Abpraller per Kopf über die Linie.

Fazit: So feierte Wacker Gotha einen kaum noch für möglich gehaltenen Punktgewinn – während sich der VfL Meiningen wie nach einer Niederlage fühlte.

STIMMEN ZUM SPIEL

M. Kißling (Meiningen): „Ich bin stocksauer über die Art und Weise, wie wir heute sichere drei Punkte verschenkt haben. Wir haben schwerwiegende Fehler gemacht, über die wir in der Woche reden müssen.“

N. Bonsack (Gotha): „Ein großes Lob an mein Team, das bis zur letzten Minute daran geglaubt hat, dass auch in Unterzahl etwas möglich ist. Mit unserer Spielanlage und der taktischen Umsetzung bin ich sehr zufrieden – wir haben uns den Punkt verdient.“