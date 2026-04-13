Später Doppelschlag entscheidet die Partie

Nach zweimaligem Rückstand kämpft sich Anderten zurück und sichert sich den Heimsieg erst in den Schlussminuten.
Die Sportfreunde Anderten haben am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 einen 4:2-Erfolg gegen den TuS Altwarmbüchen gefeiert. Die Gäste gingen zweimal in Führung, ehe die Mannschaft von Trainer Tobias Faust die Partie in der zweiten Halbzeit drehte und spät entschied.
Die erste Hälfte beschrieb Faust als ausgeglichen: „In der ersten Halbzeit spielte sich das Spiel relativ im Mittelfeld ab. Ballgewinne, Ballverluste auf beiden Seiten, die dann aber zu keinen zwingenden Torchancen geführt haben.“ Dennoch lag Anderten zurück: „Am Ende geht Altwarmbüchen mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit.“
Auch Sebastian Schmidt, Trainer des TuS Altwarmbüchen, sah seine Mannschaft zunächst im Vorteil: „Wir gehen zweimal in Führung und bringen das Spiel dennoch nicht über die Ziellinie.“ Nach der Führung habe sein Team jedoch an Kontrolle verloren: „Leider wurden wir im Anschluss zu passiv.“
Faust setzte in der Pause auf eine Reaktion: „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir definitiv dran sind, mindestens den Ausgleich zu machen.“ Seine Mannschaft erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck, während Schmidt Probleme im Spielaufbau erkannte: „In der zweiten Halbzeit verstanden wir es nicht mehr, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Zu viele unnötige Ballverluste.“
Der Ausgleich fiel schließlich vom Punkt. „Wir haben uns bessere Torchancen herausgespielt und dann den Ausgleich zum 2:2 in der 75. Minute durch einen Elfmeter erzielt“, sagte Faust. Für Schmidt war dieser Moment entscheidend: „Das war ein Wirkungstreffer für uns.“
In der Schlussphase drängte Anderten auf den Sieg. „Danach sind wir auf dem Gaspedal geblieben, wollten unbedingt den Sieg“, erklärte Faust. Die Entscheidung fiel spät: „Am Ende wurden wir belohnt: Olrik Alves macht in der 90. und 90+ den Doppelpack“ – für Altwarmbüchens Trainer Schmidt der endgültige „Knockout“.
Während Faust den Sieg klar einordnete – „Wir haben am Ende verdient gewonnen, weil wir es mehr wollten“ –, zeigte sich Schmidt trotz der Niederlage gefasst: „Die Moral der Mannschaft stimmt, allerdings haben wir zu wenig Lösungen mit Ball gefunden. Somit ist der Sieg für Anderten in Ordnung.“
Sportfreunde Anderten – TuS Altwarmbüchen 4:2
Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Domenic Bennet Hussel, Niklas Barfigo (67. Niklas Goldschmidt), Joe Ong, Robert Fech, Niclas-Sebastian Spilner (87. Max Kloss), MHD Subhi Shokair (58. Mack Henriksson), Leon Beulke, Jan Kloßek (66. Olrik Alves), Jonas Frederic Hasenclever (46. Julian Weigold), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust
TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Marek Müller, Mohamed Ali Ouni, Lennart Mokijewski, Dustin Oliver Hübner, Daniel Hector Patino Mosquera (85. Justin-Detleff Tränkner), Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann (88. Timo Rowold), Yannik Gruhn, Steve Schumann (66. Mirko Blech) - Trainer: Sebastian Schmidt
Schiedsrichter: Jannis Ulbrich
Tore: 0:1 Nawras Sulaiman Kheder (2.), 1:1 Joe Ong (19.), 1:2 Yannik Gruhn (40.), 2:2 Mack Henriksson (75.), 3:2 Olrik Alves (90.), 4:2 Olrik Alves (90.+4)