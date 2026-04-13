Später Doppelschlag entscheidet die Partie Sportfreunde Anderten drehen das Spiel gegen TuS Altwarmbüchen in der Schlussphase von red · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Nach zweimaligem Rückstand kämpft sich Anderten zurück und sichert sich den Heimsieg erst in den Schlussminuten.

Die Sportfreunde Anderten haben am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 einen 4:2-Erfolg gegen den TuS Altwarmbüchen gefeiert. Die Gäste gingen zweimal in Führung, ehe die Mannschaft von Trainer Tobias Faust die Partie in der zweiten Halbzeit drehte und spät entschied. Die erste Hälfte beschrieb Faust als ausgeglichen: „In der ersten Halbzeit spielte sich das Spiel relativ im Mittelfeld ab. Ballgewinne, Ballverluste auf beiden Seiten, die dann aber zu keinen zwingenden Torchancen geführt haben.“ Dennoch lag Anderten zurück: „Am Ende geht Altwarmbüchen mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit.“

Auch Sebastian Schmidt, Trainer des TuS Altwarmbüchen, sah seine Mannschaft zunächst im Vorteil: „Wir gehen zweimal in Führung und bringen das Spiel dennoch nicht über die Ziellinie.“ Nach der Führung habe sein Team jedoch an Kontrolle verloren: „Leider wurden wir im Anschluss zu passiv.“ Faust setzte in der Pause auf eine Reaktion: „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir definitiv dran sind, mindestens den Ausgleich zu machen.“ Seine Mannschaft erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck, während Schmidt Probleme im Spielaufbau erkannte: „In der zweiten Halbzeit verstanden wir es nicht mehr, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Zu viele unnötige Ballverluste.“