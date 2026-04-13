Später Doppelschlag dreht die Partie

„In der ersten Halbzeit war zu spüren, dass beide Mannschaften vor allem Fehler vermeiden wollten“, beschrieb Marcel Ruschmeier die Anfangsphase. Seine Mannschaft habe „von Beginn an großen Wert auf Kompaktheit und Geschlossenheit gelegt – und das hat bis zur Pause sehr gut funktioniert“. Die einzige klare Möglichkeit der Gäste parierte Torhüter Jan Fröhlich stark.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert. Georgsmarienhütte verteidigte aufmerksam, Glandorf suchte Lösungen – und lief zunächst ins Leere. „Wir standen weiterhin stabil und haben gut gegen den Ball gearbeitet“, sagte Ruschmeier. Als die Gäste mehr Risiko gingen, nutzte Viktoria den Raum: Nach einem Abstauber brachte Enrico Engel die Hausherren in der 65. Minute in Führung.
Doch die Partie bekam in der Schlussphase eine dramatische Wendung. „In den Schlussminuten ist es uns dann leider nicht gelungen, diese Ordnung aufrechtzuerhalten“, erklärte Ruschmeier. „Uns haben ein wenig die Struktur und die letzte Konsequenz gefehlt.“ Glandorf nutzte das eiskalt: Michael Pöhler traf zunächst in der 88. Minute zum Ausgleich und setzte in der Nachspielzeit (90.+1) noch einen drauf.
„Das ist natürlich sehr bitter, weil wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben“, resümierte Ruschmeier. „Glückwunsch an Glandorf.“
Für die Tabelle bedeutet der späte Sieg einen kleinen Schritt für Glandorf, das nun auf Rang zwölf steht und den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzt. Georgsmarienhütte bleibt trotz der Niederlage auf Platz elf, verpasst es aber, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen.
Viktoria 08 Georgsmarienhütte – SC Glandorf 1:2
Viktoria 08 Georgsmarienhütte: Jan Fröhlich, Patrick Lünnemann (83. Nils Münstermann), Moritz Bley, Luca Michael Haarmann, Bennett Wellinghoff, Marcel Ruschmeier, Salman Said Elias (82. Ardit Dana), Krispin Hehemann, Marius Wilken, Silas Schulte, Gianluca Italiano (59. Enrico Engel) - Trainer: Lars Schmedes
SC Glandorf: Lasse Ellßel, Alexander Pöhler, Christoph Lefeld, Jakob Brockmeyer, Michael Pöhler, Mick Ossege (80. Mathis Erpenbeck), Felix Trentmann, Benedikt Erpenbeck (66. Hendrik Dieckhoff), Hendrik Hörstkamp-Tovar, Melvin Kuhn (75. Leon Narendorf), Kevin Scheckelhoff (90. Jakob Pille) - Trainer: Thomas Raske
Schiedsrichter: Elias Todt
Tore: 1:0 Enrico Engel (65.), 1:1 Michael Pöhler (88.), 1:2 Michael Pöhler (90.+1)