Später Doppelschlag dreht die Partie

„In der ersten Halbzeit war zu spüren, dass beide Mannschaften vor allem Fehler vermeiden wollten“, beschrieb Marcel Ruschmeier die Anfangsphase. Seine Mannschaft habe „von Beginn an großen Wert auf Kompaktheit und Geschlossenheit gelegt – und das hat bis zur Pause sehr gut funktioniert“. Die einzige klare Möglichkeit der Gäste parierte Torhüter Jan Fröhlich stark.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert. Georgsmarienhütte verteidigte aufmerksam, Glandorf suchte Lösungen – und lief zunächst ins Leere. „Wir standen weiterhin stabil und haben gut gegen den Ball gearbeitet“, sagte Ruschmeier. Als die Gäste mehr Risiko gingen, nutzte Viktoria den Raum: Nach einem Abstauber brachte Enrico Engel die Hausherren in der 65. Minute in Führung.