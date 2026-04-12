Später Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich auf dem Sportplatz in Karlsfeld ein umkämpftes Duell zwischen dem TSV Eintracht Karlsfeld II und dem SV Weichs. Die Gastgeber erwischten dabei den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute durch Michael Hain in Führung.

Nach der Pause erhöhte Weichs den Druck spürbar und drängte auf den Ausgleich. In der 63. Minute war es schließlich soweit: Sedin Hrbat verwandelte eine flache Hereingabe sicher zum 1:1. Nur sieben Minuten später drehte der eingewechselte Elias Gebhard mit einem platzierten Schuss aus kurzer Distanz die Partie.

Karlsfeld versuchte in der Schlussphase noch einmal, den Rückstand zu egalisieren, doch die Gäste blieben gefährlich und machten in der 89. Minute durch Bastian Neisser alles klar. Damit feierte der SV Weichs einen verdienten Auswärtserfolg, der durch eine starke zweite Halbzeit abgesichert wurde.