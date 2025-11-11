Der SV Bruchhausen-Vilsen gewinnt das Kellerduell gegen Tündern mit 4:2 – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Später Doppelschlag bringt Bruchhausen-Vilsen den wichtigen Sieg Der SV Bruchhausen-Vilsen gewinnt das Kellerduell gegen Tündern mit 4:2 und klettert auf Platz 15. +++ Mit Bildergalerie vom Spiel Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover BW Tündern SV B-Vilsen Torsten Klein

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat am 16. Spieltag der Landesliga Hannover ein entscheidendes Kellerduell für sich entschieden. Beim HSC BW Schwalbe Tündern setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Klein mit 4:2 durch und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Durch den Erfolg kletterte Bruchhausen-Vilsen auf Rang 15, Tündern fiel auf den 16. Platz zurück.

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen 2 4 „Das war ein hochverdienter Sieg“, sagte Klein. In einer zunächst ausgeglichenen Partie boten sich nur wenige Torchancen. „Die erste Halbzeit war eigentlich eine typische 0:0-Geschichte.“ Kurz vor der Pause hatte Salam Garaf die große Gelegenheit zur Führung, als er sich sechs Meter vor dem Tor freispielte und mit links abschloss. „Doch Tünderns Torwart Kolja Kowalski hielt stark und lenkte den Ball zur Ecke.“

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Tempo auf. „Wir sind gut in den zweiten Durchgang gestartet, hatten zwei, drei Halbchancen, und plötzlich ging Tündern aus dem Nichts in Führung“, berichtete Klein. Nach einem langen Freistoß von Sinan Korkmaz aus der eigenen Hälfte traf Luca-Nils Kleinschmidt per Kopf aus zehn Metern zum 1:0. Nur wenige Minuten später glich Bruchhausen-Vilsen aus: In der 72. Minute setzte sich Leo Wolf stark über die linke Seite durch und legte auf Salam Garaf ab, der den Ball aus 15 Metern flach ins rechte Eck schoss. Tündern antwortete erneut. In der 79. Minute bediente Robin Hanus mit einem Pass in die Schnittstelle Luca-Nils Kleinschmidt, der frei vor dem Tor einschob. Doch Bruchhausen-Vilsen ließ sich davon nicht beeindrucken. Drei Minuten später flankte Garaf von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, Wolf legte per Kopf quer und Nick Brockmann köpfte aus kurzer Distanz zum 2:2 ein.