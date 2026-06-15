Später Doppelschlag: Blau-Weiß Köln holt den Kreispokal

Bereits vor dem Anpfiff der Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Nils Leichert herrschte rund um den Platz eine beachtliche Kulisse. „Gerade am Anfang, vor allem beim Warm-up, wurden wir von den Rheindörfern lautstark bejubelt. Um das Feld herum war es unheimlich impulsiv und es war richtig viel los“, beschrieb BW-Trainer Sven Henke die Atmosphäre auf der Anlage des CfB Ford Niehl. Auf dem Feld blendeten die Akteure die Kulisse mit fortlaufender Spieldauer jedoch zunehmend aus: „Aber wenn man dann erst mal im absoluten Spielmodus ist, bekommt man davon gar nicht mehr so viel mit, weil die eigenen Emotionen auf dem Platz einfach zu viel sind.“

Sportlich entwickelte sich von Beginn an ein packender Pokalfight. Der Außenseiter aus dem Kölner Norden hielt diszipliniert dagegen und machte dem Landesligisten das Leben über weite Strecken schwer. Trotz größerer Spielanteile des Landesligisten kamen die Rheindörfer im ersten Durchgang zu den besseren Gelegenheiten. Im zweiten Spielabschnitt ließ Blau-Weiß den Ball besser durch die eigenen Reihen laufen, dennoch blieb die Begegnung lange Zeit völlig offen, da die Rheindörfer-Defensive um Torhüter Maximilian Reuten kaum klare Gelegenheiten zuließ.

Die Erlösung für den Favoriten folgte erst in der 81. Spielminute. Nach einem Steckpass von Simon Blöss auf Niklas Lohrer fand dieser Maik Spiekermann im Rückraum – der ließ sich nicht zwei mal bitten und markierte das viel umjubelte 1:0 für die Blau-Weißen. Tief in der Nachspielzeit, als die Rheindörfer alles riskieren mussten, bot sich den Blau-Weißen der entscheidende Konterraum. In der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) brach Blöss durch, lief alleine auf den Keeper zu und bediente mustergültig den eingewechselten Jonas Baier, der zum 2:0-Endstand vollstreckte.