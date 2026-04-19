Später Doppelschlag beschert ersten Auswärtssieg

Die TSV Immenhausen hat ihr Auswärtsspiel bei der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau mit 3:1 gewonnen, blieb dabei jedoch über das gesamte Spiel unter den eigenen Möglichkeiten. Erst ein später Doppelschlag entschied die Partie zugunsten der Gäste.

Die Begegnung begann insgesamt zerfahren, beide Teams taten sich schwer, klare Aktionen nach vorne zu entwickeln. Nach rund 20 Minuten gab es auf beiden Seiten jeweils eine Großchance. Für die TSV scheiterte Toni Mitrovic aus aussichtsreicher Position am Torwart.

Nach dem Seitenwechsel glich die Heimelf in der 57. Minute aus. Ein stark abseitsverdächtiger Pass erreichte Xhemail Mena, der zum 1:1 traf. Mena war insgesamt der auffälligste Akteur auf Seiten der Gastgeber.

Kurz vor der Pause ging Immenhausen dann in Führung. Lee Tyler Cassatt setzte sich auf der linken Seite durch und legte den Ball in die Mitte auf Nils Hellwig, der sicher zum 0:1 vollendete (42.).

In der Folge blieb das Spiel weiterhin auf überschaubarem Niveau, viele Aktionen waren von Ungenauigkeiten geprägt. Zudem sorgte der Schiedsrichter mit mehreren fragwürdigen Entscheidungen auf beiden Seiten für Unruhe.

Als sich die Partie bereits dem Ende zuneigte, schlug die TSV dann doch noch zu: In der 89. Minute setzte sich Nils Hellwig über außen durch, ein Klärungsversuch der Gastgeber landete vor den Füßen von Dennis Kastrop, der aus dem Strafraum ins lange Eck zum 1:2 traf.

In der Nachspielzeit machte Immenhausen schließlich alles klar. Wieder war Hellwig über die rechte Seite durch, legte auf Stefan Bachmann weiter, der den Ball über den Torhüter lupfte. Am langen Pfosten stand Bastian Jenzowski und schob zum 1:3-Endstand ein (90.+5).

Unterm Strich bleibt der erste Auswärtssieg für die TSV in dieser Saison, auch wenn die Leistung über weite Strecken Luft nach oben ließ.

Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Arne Habisch, Leon Heckel (62. Lee Tyler Cassatt), Max Busch, Dennis Kastrop, Thomas Stern, Leon Beilstein, Nils Hellwig, Stefan Bachmann (62. Bastian Jenzowski), Toni Mitrovic (85. Stefan Bachmann), Lee Tyler Cassatt (46. Timo Bülte)

Trainer: Marco Schneider

Tore:

0:1 Nils Hellwig (42‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)

1:1 Xhemail Mena (57‘)

1:2 Dennis Kastrop (89‘ – Vorlage Nils Hellwig)

1:3 Bastian Jenzowski (90‘+5 – Vorlage Stefan Bachmann)